La rápida respuesta de Independiente Medellín, actual club de Washington Aguerre, sobre el interés de Ignacio Ruglio de que vuelva a Peñarol

"Washington me escribió hace una semana un mensaje muy lindo pidiéndome autorización para entrar a Los Aromos para ver a sus compañeros antes de irse a Colombia, justo que era antes del clásico. Le dije que agradecía el mensaje, agradecía el respeto para pedirme para entrar, pero que Peñarol no era mío y que los hinchas de Peñarol y los jugadores pueden entrar siempre más allá del problema que estamos teniendo", expresó Ruglio en El Espectador Deportiva.

Y añadió: "Ayer (lunes) de noche, intentando bajar la adrenalina que tenia del día, leí unas noticias que había tenido problema con algunos hinchas y le escribí un mensaje, que no sabía lo que estaba pasando allá, que podía tener unas sanciones y demás, y que, si algo se complicaba , no me acuerdo que le puse exactamente, pero algo como que ' Peñarol está por encima de todos nosotros, si en algún momento creés que tenés que volver, acá tenés las puertas abiertas' . Eso fue textual lo que le puse".

"Me agradeció, me dijo, 'Nacho sabes lo que apreció a Peñarol, lo que me gustaría volver' y no mucho más que eso", agregó Ruglio.

La sorpresa en los dirigentes de Independiente Medellín

Este mismo martes, luego de enterarse de estas declaraciones de Ignacio Ruglio, fue consultado el gerente deportivo de Independiente Medellín, Federico Spada, al respecto.

"Estamos muy sorprendidos de las declaraciones del presidente de Peñarol. Ya la gente del fútbol sabe que en enero y en abril, él mismo había dado declaraciones diferentes", dijo Spada en el canal de YouTube del periodista Juan Felipe Cadavid.

Y añadió: "También a veces hay presidentes que dan declaraciones para quedar bien con la hinchada".

"Acabo de hablar con Washi (Aguerre) en el entrenamiento, y con su empresario, con el cual tenemos una muy buena relación muy buena. Es además asesor del grupo Pachuca, una persona muy destacada a nivel internacional. Estuvo ahora en Oviedo con el ascenso a la Primera división de España. Hablamos del tema. El jugador obviamente tiene contrato con nosotros. El jugador y el empresario ya saben que nuestra intención a fin de año es comprar el pase de forma definitiva y hacerle dos años más de contrato".

Y terminó: "Estamos contentos con Washi (Aguerre) y realmente muy extrañados de esas declaraciones (del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio) con la prensa de allá. Estamos en un momento en que esa noticia no debería hacer daño al ambiente, al entorno, a la hinchada y dar la tranquilidad de que el deseo de Washi es quedarse acá y ser campeón en diciembre con el equipo".