El mensaje de Ignacio Ruglio a Washington Aguerre para gestionar un posible regreso a Peñarol: "Acá tenes las puertas abiertas"

Posteriormente el dirigente aurinegro reveló el mensaje que le envió: "Ayer (lunes) de noche, intentando bajar la adrenalina que tenia del día, leí unas noticias que había tenido problema con algunos hinchas y le escribí un mensaje, que no sabía lo que estaba pasando allá, que podía tener unas sanciones y demás, y que, si algo se complicaba , no me acuerdo que le puse exactamente, pero algo como que ' Peñarol está por encima de todos nosotros, si en algún momento creés que tenés que volver, acá tenés las puertas abiertas' . Eso fue textual lo que le puse".

"Le escribí lo que me pareció. Es más, Diego (Aguirre, entrenador de Peñarol) venía en vuelo, ni siquiera pude llamarlo a Diego y decirle 'bo, hago eso', y que Diego me diga 'bo, sos medio tarado, como vas a decir una cosa así'. No lo razoné, porque en general le doy medio cabeza de vuelta y creo que a veces es mejor mostrar que acá yo no soy el dueño de Peñarol, que acá si yo tengo un problema personal con alguien y ese alguien le puede hacer bien a Peñarol, a otra cosa... Vuelvo a decirte, no lo sabe ni mi hijo o Gonza, que son con los que más hablamos. Y no fue más que ese el mensaje. Me agradeció, me dijo, 'Nacho sabes lo que apreció a Peñarol, lo que me gustaría volver' y no mucho más que eso", agregó Ruglio.

Washington Aguerre Washington Aguerre, arquero de Peñarol

Aguerre puede sufrir una suspensión de uno a tres meses en Independiente Medellín y una multa de cinco a diez salarios mínimos legales, lo que significa que le quitarían hasta el 80% del contrato que firmó con el club.

Con respecto al mercado de pases y los rumores de la posible llegada del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, Ruglio expresó: "Es uno de los tres o cuatro arqueros del exterior que Diego antes de irse me pidió dejar como las condiciones prestablecidas para saber si eran viables o no y en qué condiciones podían venir. Hoy le diré las negociaciones de esos tres o cuatro arqueros. Vamos a encaminar el mercado y ver si podemos cerrar un puntero y un arquero. También tenemos que dejar pasar los días para ver si hay salida de jugadores, que quizás no vamos a utilizar tanto".

Qué dijo Ruglio sobre la llegada de Matías Arezo

Con respecto al fichaje de Matías Arezo y su salida de Gremio, el presidente de Peñarol manifestó: "Fue todo muy rápido porque su supuesta salida era después del partido en Lima, en la que ya habíamos quedado en la semana que si llegábamos a un acuerdo, jugara esos dos partidos".

Gremio's Uruguayan forward #19 Matias Arezo celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Gremio and Peru's Atletico Grau at the Arena do Gremio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April Festejo de Matías Arezo Foto: AFP

"Después todo lo que se vivió, que es mucho más que lo que la gente se puede imaginar, porque hay un montón de factores cruzados y demás. Había mucha información cruzada y lamentablemente tenés que hacer una reunión con abogados para saber que no estás metiendo a Peñarol en un problema... Como dije ayer, al vicepresidente de Gremio, cuando estuvo todo cerrado, le mandé un mensaje diciendo que si algún día había sentido que le falté el respeto a Gremio o a él, decirle que yo tengo el máximo respeto por Gremio y que esto no fue más que una pelea que nosotros queríamos a Arezo y ellos querían sacar lo máximo posible por Matias y me dijo 'tema cerrado'", agregó.

-lcm1381-jpg..webp Matías Arezo, el más destacado de Peñarol en 2023 Foto: Leonardo Carreño.

"Es más, en un momento, cuando la negociación con Toluca por Leo (Fernández) había sido complicada, invité al presidente de Toluca a que se viniera para acá y le mandamos los pasajes para ver octavos (de final de la Libertadores de 2024) y ayer le dije 'Mati, ¿Y si los traemos al presidente y al vicepresidente de Gremio a mirar octavos contra Racing?' y me dijo 'ya los invité', así que para dejar siempre puertas abiertas a todos los clubes que estas piñatas simbólicas a veces dejan algún resquemor y que no sabés cuando van a necesitar de Peñarol", sentenció.