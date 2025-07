Peñarol ya tiene el delantero que buscaba Diego Aguirre hace meses: vuelve al club Matías Arezo

PEÑAROL "A lo Peñarol": con su particular estilo, Mario Saralegui brindó su definición sobre lo que representa esa frase y el impacto que tiene en el fútbol

Matías Arezo estuvo de vacaciones en una isla centroamericana y se mostró con una camiseta de Peñarol.

El regreso del delantero era el gran sueño de Peñarol.

Su muy buen pasaje por el club en 2023, con más de 20 goles, es un muy buen antecedente para que Matías Arezo volviera, sobre todo, teniendo en cuenta que no tenía buen relacionamiento en Gremio con la parte técnica (no necesariamente con el técnico Mano Menezes), y que se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores de América y el Torneo Clausura, en el que se definirá el Campeonato Uruguayo en lo que parece ser un mano a mano con su archirrival, Nacional.

En Gremio existía cierta molestia con el futbolista, debido a que siempre que se le hacía alguna nota desde Uruguay, hablaba muy bien de Peñarol y de su posible regreso.

Así lo explicó hace un mes el diario Zero Hora de Porto Alegre.

"La serie de entrevistas concedidas por Matías Arezo a la prensa uruguaya, en las que siempre dice que le gustaría volver a Peñarol, ya empieza a causar cierto malestar en Gremio", explica el citado medio.

Y añade: "Aunque elogia al club gaúcho y el ambiente de trabajo, sus reiteradas declaraciones sobre su deseo de volver a Peñarol, no dejaron buena impresión en el ambiente laboral de Porto Alegre".

Según informó una fuente del club a Referí, los aurinegros pagarán el préstamo a Gremio.

Peñarol había hecho una oferta por el delantero con un cargo por la cesión y proponiendo hacerse cargo del 100% del salario de su salario.

El monto fue variando de US$ 250 mil por seis meses a US$ 500 mil por un año y finalmente US$ 300 mil por seis meses.

En un vivo de Instagram, Matías Arezo, adelantó su regreso a Peñarol:

"Vamo' arriba, gente! Contento de volver. La verdad es que estoy muy feliz por todo el cariño que ustedes me dan. Todo lo que se ha hablado en todo este tiempo, todo el apoyo, las ganas que le han puesto de que yo esté ahí", comenzó explicando Matías Arezo.

Y continuó: "Como lo dije la primera vez, eso es un gran factor para mí cuando pensaba en volver. Ojalá las cosas salgan como todos esperamos, que sea un gran año. Tantas eran las ganas, que me terminé presentando yo mismo. Vamo' arriba!".