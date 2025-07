Stipanicic: "El monopolio de la compra de generación eléctrica de UTE es absurdo y hay que combatirlo"

“No puede ser que le clausuremos el contrato a una empresa privada en Tacuarembó porque el precio es más caro que el de la energía eólica. Pero por supuesto que la energía generada con biomasa tiene que ser más cara y es deseable que esté en el sistema, porque es energía renovable y estable, no depende del viento, no depende del sol, no depende de condiciones no manejables por la UTE”, afirmó el lunes en su columna del programa Sin Vueltas que se emite por Campo TV.

“Me parece una barbaridad que se obligue a un generador privado que hizo una inversión a meterse la inversión allá mismo, porque el único cliente al que le puede vender es a UTE. Ese monopolio mental y ese monopolio legal es una cosa de fondo que hay que combatir. El monopolio de la compra de generación eléctrica por parte de UTE es absurdo”, afirmó Stipanicic.

“Entonces, no es mirar si la decisión es más o menos conveniente, no es mirar con lupa la decisión de la renovación del contrato con esta empresa de Tacuarembó. La razón de la discusión es por qué alguien que ya hizo la inversión, y que ya tiene una caldera de biomasa y un sistema de recolección de residuos forestales y de cascara de arroz para generar no puede seguir generando. Porque la UTE dice que es caro. Pero deja que se lo venda a un privado”, sostuvo.

Stipanicic recordó que el decreto que impulsó el ex ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, en el gobierno anterior para que los generadores privados le pudieran vender energía a clientes privados en forma directa fue “rechazado” por UTE.

Según expresó, de unos 250 clientes que podrían haber accedido al beneficio de comprar directamente a un generador privado pagando un peaje de transmisión a la UTE quedaron solo alrededor de 20. “Esas son las decisiones en las cuales al mirar vemos la manzana en el cajón y no la plantación de manzanos”, ejemplificó.