¿Cómo se habría vivido el 11 de setiembre con redes sociales? La cuenta de Twitter que narra el 2001 "en vivo" y la expectativa viral que generó su cobertura de los atentados

Los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos fueron eventos, sobre todo, televisivos. Más allá de que todos los medios disponibles en ese momento le dieron seguimiento inmediato a una noticia histórica como esa, los ataques cometidos por la organización terrorista Al Qaeda fueron filmados y retransmitidos por canales de todo el planeta.

Así como los noticieros televisivos fueron el canal principal para seguir lo que estaba sucediendo en Estados Unidos ese día, una cuenta de la red social X (la exTwitter) permite imaginar qué habría pasado si hace 25 años ese tipo de plataformas hubieran estado disponibles.

El periodista estadounidense Manny Marotta empezó en 2022 el proyecto 25 Years ago Live (25 años atrás en vivo), en el que cuenta episodios ocurridos hace un cuarto de siglo como si estuvieran sucediendo en el momento. Más allá de que tiene el sesgo del paso del tiempo, lo que le permite una cierta ironía en su cobertura, el proyecto también se encarga de publicar "noticias" que en 2001 podían haber sido relevantes pero que hoy no significan nada.

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El proyecto empezó con el seguimiento de los hechos ocurridos en 1997, y desde entonces fue avanzando hasta que en este 2026 llegó a 2001, y la cuenta empezó a acumular seguidores, y a generar una suerte de "cuenta regresiva" entre su audiencia rumbo al 11 de setiembre. Ya fuera por curiosidad, morbo, la gracia de imaginar un hecho histórico con redes sociales o por la razón que fuera, el proyecto empezó a viralizarse, al punto de llegar a acumular más de medio millón de seguidores.

También obligó a Marotta a dar explicaciones sobre cómo se enfrentará al hecho, a través de un comunicado que publicó esta semana, en el que rompió la ficción de su cuenta para hacer algunas aclaraciones.

El periodista, que durante los últimos meses (con la perspectiva de 25 años después) publicó distintas noticias de 2001 vinculadas al evento —como la muerte de un líder político y militar afgano, que había advertido en abril de ese año que Al Qaeda preveía un ataque en Estados Unidos, y una llamada telefónica de Vladimir Putin al entonces presidente estadounidense George W. Bush derivada de ese ataque, en la que le comentó que percibía que "hay algo más grande cocinándose"— avisó que tiene más de 400 tuits preparados para publicar durante el día.

A suicide bomber kills Ahmad Shah Massoud, military commander of the Afghan Northern Alliance.



Russian President Vladimir Putin calls President Bush and warns him urgently that “something larger might be afoot.” pic.twitter.com/7amFEzIPep — 2001 Live (@25YearsAgoLive) September 9, 2026

"Habrá una publicación cada tres minutos durante la jornada, y un promedio de dos posteos por minuto" en las horas en las que sucedieron los cuatro ataques, explicó el responsable de la cuenta. "Trabajé mucho para saber en qué minuto exacto sucedieron los eventos del 11 de setiembre, y si era posible, el segundo exacto. Voy a postear en ese preciso momento. Será volver a contar ese día en tiempo real".

Marotta explicó que no mostrará imágenes explícitas para respetar a las víctimas y a sus familias, y que no alimentará "teorías conspirativas" a través de su cuenta. "Miré más de 240 horas de material de video de ese día, desde noticieros hasta videos de gente que grabó en el lugar, testimonios de testigos presenciales y hasta documentos académicos, con la intención de generar la línea de tiempo más precisa posible. También colaboré con personas que estuvieron conectadas con el evento desde un lugar profesional o por interés, que también hicieron su propia investigación, lo que me ayudó mucho. Hice todo lo posible para corroborar las historias con precisión y reunir cada detalle posible".

[Fourth-Wall Break]



Because many have been asking the l about how I’ll be covering September 11, I’ve put together a Frequently Asked Questions list. I’m pinning it until that day. Please refer to this for your questions and feel free to ask more.



Q: How many posts do you have… — 2001 Live (@25YearsAgoLive) September 7, 2026

El responsable de 2001 Live explicó que no generará ganancias económicas con esta "cobertura", y que en caso de generar ingresos, serán donados a organizaciones benéficas. Además, aseguró que su cobertura de eventos históricos seguirá luego de esa fecha, y que tiene previsto continuar con el resto de la década del 2000 y la del 2010.

Marotta además gestiona otras tres cuentas, que relatan de una forma similar los eventos de hace 50, 100 y 250 años atrás, actualmente centradas en 1976, 1926 y 1776.