Las series que "tenés que ver", pero no podés (o por qué Apple TV sigue ignorando a Uruguay)

Quizás estabas mirando el novedoso show de medio tiempo de la Copa del Mundo cuando un hombre caminó por la línea de banda de la cancha y pidió un cambio, pero algo no te hizo demasiado sentido.

“Muy bien, chico, es tu momento. Esta es tu gran oportunidad”, le dijo Jason Sudeikis en su rol de entrenador como Ted Lasso a Justin Bieber, antes de que el cantante canadiense entrara al campo de juego con su guitarra. “Ahora escúchame bien: sal ahí fuera, no te pongas nervioso. Nadie te está mirando, ¿de acuerdo? Haz que nos sintamos orgullosos”.

Ted Lasso , la serie de AppleTV sobre un entrenador de fútbol americano que de pronto se encuentra como el director técnico de un amado club de fútbol inglés, es una de las series más reproducidas de la plataforma. Sin embargo, desde Uruguay no se puede ver.

Fabrizio Petri, embajador de Italia en Uruguay, y su novela queer sobre los años del sida: "Algunos prejuicios persisten; quizás ya no aparecen con la misma crudeza que en los 80 o 90, pero siguen de formas más sutiles"

No es que sea imposible –siempre hay alguna manera de evadir bloqueos y acceder al contenido en internet vinculados a VPNs, IPs o cuentas en el exterior– sino que Apple TV no opera oficialmente en el país. De hecho, nunca lo hizo.

Desde su llegada a la era del streaming en 2019 el servicio, que salió a competir contra Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+, llegó a 107 países o territorios en los cinco continentes. En América Latina los influyó a todos, salvo dos excepciones: Cuba y Uruguay.

Pero desde entonces, la plataforma se ha convertido en una de las casas matrices de algunas de las propuestas más interesantes de la televisión por streaming. Desde el drama televisivo de The Morning Show a la distopía laboral de Severance o la sátira de la industria del cine que hace The Studio. Todas esas series que la crítica internacional dice que "tenés que ver".

De hecho, Apple TV ganó su primer Emmy por la actuación de Billy Crudup como mejor actor de reparto en una serie dramática por su interpretación del ejecutivo Cory Ellison en The Morning Show. En 2022 la plataforma incluso obtuvo su primer Oscar por Coda, que consiguió por primera vez el triunfo en la categoría de Mejor Película para una plataforma de streaming.

Este año, a la luz de las nominaciones de los premios Emmy, el tema vuelve a estar sobre la mesa. Apple TV se ubicó en el tercer lugar –detrás de HBO y Netflix– con 19 nominaciones en las categorías más esperadas (y 89 en total).

De los ocho nominados en la categoría de Mejor Serie de Drama, tres salieron de la plataforma de la manzanita: Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbours. Lo mismo sucede entre las nominaciones a las mejores series de comedia, donde aparecen títulos como Widow's Bay, Shrinking y Margo’s Got Money Troubles.

De hecho, Widow's Bay se convirtió en la tercera serie con más nominaciones de la cosecha 2026 detrás de The Pitt y Hacks (ambas de HBO) y que llegará a la premiación a competir por 19 premios.

Incluso por fuera de la ficción, Apple TV logró colarse entre los contenidos en carrera. Por ejemplo, con la serie documental Mr. Scorsese sobre la vida y obra del director de cine.

¿Qué es, entonces, lo que nos estamos perdiendo?

Widow’s Bay

Una pequeña isla de Nueva Inglaterra parece ser el centro de una antigua maldición: Widow’s Bay, o La Bahía de la Viuda. Su alcalde, interpretado por Matthew Rhys, insiste en convertirla en un destino turístico.

Ese es el argumento de una serie que se desenvuelve como una verdadera comedia de terror cuanto los turistas comienzan a llegar entre las supersticiones y las apariciones de seres sobrenaturales.

Pluribus

¿Qué pasa si de pronto todos son felices, menos vos? Esa es la premisa de Pluribus, la serie de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, que se convierte en una distopía de la felicidad.

Carol Sturka (Rhea Seehorn), una escritora que se define a sí misma como la persona más infeliz del mundo, parece ser la única persona del planeta que no fue afectada por un fenómeno astronómico que los mantiene a todos en un inquietante estado: serenos, conformes, contentos. Y la quieren arrastrar también a ella.

Shrinking

Protagonizada por Jason Segel y por Harrison Ford, la serie sigue a un terapeuta que en pleno duelo personal que decide involucrarse en la vida de sus pacientes y decirles lo que realmente piensa sobre cómo deben vivir sus vidas. Aunque sea, al menos, poco convencional.

La serie ya lleva tres temporadas y tiene una cuarta temporada ya confirmada por la plataforma.

Slow Horses

No se trata de un descubrimiento, Slow Horses –basada en las novelas del escritor británico Mick Herron– lleva cinco temporadas y tiene previsto el estreno de la sexta para setiembre. Se trata de un drama de espionaje y humor negro sobre un equipo de agentes de inteligencia británicos que, debido a errores o actos de buena fe, terminan en una sección obsoleta del MI5. Un purgatorio administrativo. Hasta que una peligrosa maniobra puede cambiarlo todo.

Margo’s Got Money Troubles

Margo tenía la aspiración de ser escritora, una carrera en una universidad y un futuro por delante. Ahora tiene un bebé, una montaña de deudas y el profesor de literatura que la embarazó no quiere nada que ver con ellos. Lo que Margo no tiene es dinero.

Margo’s Got Money Troubles es una adaptación de la novela de Rufi Thorpe en la que una joven madre veinteañera debe recalcular sus próximos pasaso y la forma que encuentra para solucionar sus problemas económicos es abrirse una cuenta en OnlyFans. Con las actuaciones de Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman, la serie se convierte en una comedia dramática familiar que ya fue renovada para una segunda temporada.

Your Friends and Neighbours

Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm) es un administrador de fondos de inversión que ve cómo su vida puede desarmarse en poco tiempo: atraviesa un reciente divorcio, acaba de perder su trabajo y su cuenta bancaria se vacía rápidamente. Es que el problema parece ser el mismo que enfrenta Margo, en cantidades abismalmente diferentes: el dinero.

Entonces, Coop ve la posibilidad de entrar en la casa de sus vecinos. Hombres y mujeres millonarios que, al menos durante un tiempo, no notarían si algo les faltara. Empieza a robar en las casas de su lujoso vecindario, pero terminará descubriendo que hay mucho más de lo que esperaba detrás de sus puertas.