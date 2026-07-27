Revelan que los últimos años de Stan Lee estuvieron marcados por el abuso, la soledad y la explotación

Stan Lee , la leyenda de Marvel que imaginó personajes superpoderosos capaces de salvar el mundo, pasó sus últimos años vulnerable ante quienes decían protegerlo, según revela el documental Stan Lee: The Final Chapter, del director Jon Bolerjack, una cinta que busca humanizar al ícono del cómic.

El filme comienza presentando a Lee como una superestrella carismática y querida, que acudía a las convenciones de fans y estrenos de películas con entusiasmo. Pero, poco a poco, la historia se ensombrece: lo que sigue es un relato de maltrato en la vejez.

"Yo quería hacer un 'reality' o una docuserie donde simplemente lo siguiéramos, ¿quién no querría verlo vivir su vida?", contó Bolerjack, quien considera un golpe de suerte haber podido trabajar con él, tras reencontrarse por casualidad con un conocido de las convenciones, que le reveló que era empleado del propio Stan.

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El director se ganó la confianza de Lee, quien lo llamó amigo en sus últimos años, y al poco tiempo de acompañarlo en su cotidianidad se dio cuenta que su idea original no resultaba tan atractiva en cámara como había imaginado, aunque continúo documentando.

Lee, ya un adulto mayor, atravesaba por largas jornadas laborales monótonas: horas firmando autógrafos, posando para fotos y viajando de evento a evento, marcado por una agenda que ya no controlaba él, sino quienes lo rodeaban.

Lo que parecía ser la rutina normal de una celebridad se revela, según el documental, como una historia de explotación en la que terceros convertían cada autógrafo y cada foto en dinero que rara vez llegaba a las manos de Lee.

"El audio en el que Stan empieza a preguntarme sobre su dinero y dónde está, es real... ese es el momento real en el que realmente empecé a darme cuenta de que algo estaba pasando", relata el director.

El documental señala a Max Anderson, su responsable de gira en las convenciones, como uno de los principales autores del presunto abuso.

En la película se ven imágenes del hombre contando fajos de billetes después de los encuentros de Lee con los fans y es descrito como un manipulador que presionaba a Lee para aceptar más compromisos y no rendía cuentas claras de las ganancias.

"Nunca es suficiente (dinero)", le responde Anderson a Lee, cuando el creador de Marvel le pregunta sobre los ingresos generados después de horas firmando autógrafos y posando para fotografías con los aficionados.

Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.

Paradójicamente, el hombre que ayudó a dar forma a una de las franquicias más rentables del entretenimiento aparece en el documental preocupado por cuánto tiempo más deberá seguir trabajando para poder retirarse.

En varias escenas, además, reflexiona sobre decisiones financieras que marcaron su vida, como la venta de su participación en Marvel, tras hacerle caso a un abogado que buscaba su propio beneficio.

El documental también retrata la soledad y la vulnerabilidad que marcaron sus últimos años, especialmente tras la muerte de su esposa, Joan Boocock Lee, en 2017, un año antes de la suya. Aunque Lee reconoció haber perdido la motivación para seguir trabajando, su entorno continuó presionando.

"Si esto le pudo pasar a Stan, le puede pasar a cualquiera", dice Bolerjack, quien tuvo por objetivo mostrar a Lee como "un padre", y no como la gran figura que era a nivel cultural.

Según el director, el proyecto fue difícil de sacar adelante por una demanda de Anderson, quien no quería que la película saliera a la luz, y logró frenar el estreno del documental durante seis años.

Además, el director reconoce que también fue difícil conseguir apoyo y financiamiento para completar el proyecto y cree que esa indiferencia responde a que el público prefiere quedarse con la versión simple de sus celebridades:

"Es más fácil pensar en Stan como el tipo que decía '¡Excelsior!'. Eso es lo que la gente con poder quiere que pienses de él", señaló.

La película, que tendrá su estreno digital en video bajo demanda el 28 de julio por Apple, Prime Video, Fandango y Youtube, se proyectó en la Comic-Con de San Diego en contraste con la celebración del regreso del multitudinario y esperado panel de Marvel al Hall H.

EFE