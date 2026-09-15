Dos festivales para ponerse a tiro con lo mejor del teatro y el cine: vuelven el Fidae y el Monfic y estos son sus títulos destacados

Octubre es mes de festivales en Montevideo (y un par de ciudades del interior), y el teatro y el cine se mueven con propuestas destacadas que vale la pena apuntar en el calendario.

El primero es el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) , un evento que hasta hace un par de años era bienal, y que en 2025 dio el paso para que todos los años haya una nueva edición. La de este año trae menos propuestas internacionales, pero sí aporta varias puestas en escena nacionales destacadas que pasaron por la cartelera y que ahora ofrecen nuevas oportunidades para verlas. O volver a verlas.

Por el otro lado, también habrá una nueva edición del Monfic, el Festival de Cine de Montevideo que organiza la cadena Movie , que año a año "adelanta" títulos que luego terminan metiéndose en la conversación del Oscar o que arrastran premios del palmarés de los festivales europeos.

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En ese sentido, hay que estar atentos a las fechas: el Fidae va del 9 al 18 de octubre en salas de Montevideo, Paysandú y San José; el Monfic, en tanto, será en las salas de Movie Montevideo y va del 8 al 14 de octubre.

A continuación, una serie de títulos destacados para no perderse en ambos eventos.

Algo de lo que trae el Fidae

Ay! La miseria nos hará felices

Gabriel Calderón cierra su Pentalogía con esta obra que pasó por Sala Verdi con un elenco destacado que incluye a Margarita Musto, Rogelio Gracia, Levón y Dahiana Mendez, y que vuelve para el Fidae. La obra plantea que en un futuro posible, los actores han sido reemplazados por robots y relegados a tareas de mantenimiento, por lo único seguro es que algo puede fallar, y de hecho fallará. Teatro Macció - San José - Miércoles 14/10 - 20:00 h - Entradas gratuitas

El Teatro

La Comedia Nacional estrena su próxima obra en el marco de este festival, una propuesta que incluirá a su elenco completo. Escrita y dirigida por el reconocido creador francés Pascal Rambert, El teatro sigue al elenco de la Comedia durante las horas previas a una gran celebración. Mientras preparan homenajes y despedidas, afloran viejos amores, reclamos, heridas y todo aquello que nunca se dijo. Una obra coral sobre una comunidad que celebra su historia y que, al hacerlo, nos enfrenta también a la nuestra. Teatro Solís - Sala Principal - Viernes 09/10 - 20:00 h - Entradas en Tickantel

Ser humana

El aplaudido unipersonal de Angie Oña regresa después de un tiempo fuera de cartel, ahora con función especial en el Solís. Esta pieza está escrita y creada en honor a la memoria de la psiquiatra rusa Sabina Spielrein, rescatando palabras de su diario, su correspondencia y su teoría. Spielrein atravesó la locura y habitó profundos delirios. Comenzó a estudiar psicología mientras estaba internada, y se apasionó de tal forma que comprendió incluso el funcionamiento de su enfermedad, colaborando activamente en su propia sanación. Ingresó a la Universidad de Zurich y se especializó en psicología y psiquiatría. Luego desarrolló aportes teóricos fundamentales para ambas áreas. Sin embargo, su historia estuvo oculta durante muchos años. Teatro Solís - Sala Principal - Lunes 12/10 - 18:00 h - Entradas en Tickantel

La gaviota, ensayo abierto

Uno de los títulos extranjeros destacados es esta obra que plantea un ejercicio de metateatro en torno a uno de los grandes textos de la historia. ¿Qué ocurre cuando, apenas un día antes del estreno de La gaviota, las actrices protagonistas tienen que ser sustituidas? Un ensayo abierto que se transforma en espectáculo, donde fragmentos de la obra de Chéjov se entrelazan con experiencias personales. Nina, una joven que sueña con ser actriz, y Arkádina, la gran diva del teatro de la época. Las actrices comparten el clásico de finales del siglo XIX y desentrañan sus paralelismos con el presente y con temas universales. Teatro El Galpón - Sala Atahualpa - funciones del lunes 12 al jueves 15, 20 y 22 horas - Entradas en RedTickets.

Elefante, un vacío enorme

El circo también está presente en el Fidae y este es uno de los títulos destacados. Un circo a punto de empezar la función descubre que se murió elefante. El show debe continuar, pero el vacío es demasiado grande y el virtuosismo no logra llenarlo. El espectáculo va derivando en una tragicomedia que intenta remontar con las herramientas del teatro físico, el clown y el circo contemporáneo un acontecimiento que lo cambió todo y que deja a la vista los aspectos más humanos, absurdos y poéticos del derrumbe. Duelo, humor y arte se conjugan para sostener algo que ya es otra cosa. Auditorio Nelly Goitiño Sábado 17/10 - 19:00, h - Domingo 18/10 - 17:00 h - Entradas en Tickantel

Plantar bandera

El Fidae da oportunidad de ver algunas de las mejores obras de los últimos meses, y Plantar Bandera es una de las imperdibles. Tres personajes, la patria y un biombo: un modesto escenario a la intemperie. La obra, con dramaturgia y dirección de Federico Silva, obtuvo el Primer Premio del Concurso Literario Juan Carlos Onetti 2024 por abordar con humor, poesía y crudeza los mitos fundacionales del Uruguay. En el deambular de los artistas por distintos pueblos se registran y vinculan dos nacimientos: el del alambramiento de los campos y el del Circo criollo. Identidad, memoria colectiva y la tensión constante que se establece entre tradición y modernidad. Teatro Solís - Sala Principal Sábado 10/10 - 20:00 h - Teatro Macció - San José Domingo 11/10 - 19:00 h - Entradas en Tickantel

Edipo en Ezeiza

En un paisaje nacional fragmentado, una familia se somete a feroces interrogatorios para hallar al traidor infiltrado. Tras el «picnic de Ezeiza», padre, madre e hijo se quiebran, volviéndose versiones afásicas de un proyecto frustrado. Bajo un símbolo patrio que asfixia, esta tragicomedia expone la persecución social enquistada en el hogar. Una atmósfera absurda, onírica y delirante donde la pérdida de la identidad refleja la complejidad de nuestra propia realidad, en una obra que se llevó dos premios Florencio al mejor espectáculo y mejor dirección para Micaela Larroca. Teatro Solís - Sala Principal Domingo 11/10 - 19:00 h - Teatro Florencio Sánchez - Paysandú Miércoles 14/10 - 19:00 h - Entradas en Tickantel

Mr. Bloom

Desde Italia llega esta obra de gestos y música que rinde homenaje a Charles Chaplin y Jaques Tati en la que una voz en off acompaña al silencioso protagonista durante su aburrida jornada laboral. Mr. Bloom sueña un futuro diferente y, gracias a su imaginación, se convertirá en un gran portero, un pianista aclamado o un chef fantástico. Teatro Solís, Sala Delmira Agustini Lunes 12/10 - 17:30 h - Teatro Florencio Sánchez - Paysandú Martes 13/10 - 19:00 h - Entradas en Tickantel

Algo de lo que trae el Monfic

Fjord

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y con los protagónicos de Renate Reinsve y Sebastian Stan, es una de las películas que se apunta como próxima gran contendiente en los premios Oscar. Los Gheorghiu, una pareja rumano-noruega muy religiosa, se instalan en un pueblo situado en un remoto fiordo, donde entablan una estrecha relación con sus vecinos, los Halberg. Sus hijos se hacen amigos a pesar de las diferencias en su educación. Cuando la adolescente Elia Gheorghiu aparece en el colegio con algunos moretones en el cuerpo, la comunidad se pregunta si la educación tradicional que los padres imparten a sus hijos tendrá algo que ver. Funciones jueves 8 y sábado 10.

Hope: el primer impacto

Uno de los cineastas surcoreanos del momento, Na Hong-Jin, llega con esta película que promete darle una vuelta de tuerca a las historias de invasiones monstruosas. En ella, un misterioso descubrimiento se realiza en las afueras de la remota ciudad del puerto. Los residentes se encuentran en una lucha desesperada por la supervivencia contra algo que nunca antes habían visto. Funciones viernes 9, domingo 11 y martes 13.

La chica de Colonia

El Koln Concert es el disco de jazz más vendido de la historia, y la manera en la que el pianista Keith Jarrett lo grabó en vivo tocando de forma improvisada en un piano roto es una de las grandes historias que guarda la música en el siglo XX. Esta película cuenta la historia de Vera Brandes, icono adolescente de la escena musical de esa ciudad en los años 70, que lo arriesgó todo para organizar este mítico recital. Funciones sábado 10 y lunes 12.

Minotauro

Andrey Zvyagintsev es uno de los grandes cineastas rusos de la actualidad, con títulos como Leviatán a su espalda, y Minotauro es su última película. Rusia, 2022. Gleb, un exitoso hombre de negocios, se ve acosado por las crecientes presiones empresariales y por un mundo cada vez más inestable. Su vida, tan cuidadosamente ordenada, amenaza con desmoronarse y arrastrarle al colapso emocional y moral. Reinterpretación libre de 'La mujer infiel', de Claude Chabrol. Funciones sábado 10 y miércoles 14.

Tierra de mi padre

Después de películas como Ida o Guerra Fría, Pawel Pawlikowski se ha convertido en uno de esos directores europeos obligatorios. En su última película, Tierra de mi padre, se mete con la figura del escritor alemán Thomas Mann: cuenta la relación entre el ganador del Nobel y su hija Erika, actriz, escritora y piloto de carreras. En el apogeo de la Guerra Fría, y tras regresar a casa tras dieciséis años de exilio en Estados Unidos, Mann y su hija emprenden un desafiante y emotivo viaje por carretera atravesando una patria tan dividida como su propia familia. Funciones jueves 8 y domingo 11.

Reestrenos

Además, en el Monfic habrá unos cuantos reestrenos que celebran aniversarios, entre ellos los de Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), La la land (Damien Chazelle, 2016) y Trainspotting (Danny Boyle, 1996).