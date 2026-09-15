Por qué a los médicos les gusta la serie The Pitt, otra de las grandes ganadoras de los premios Emmy 2026

Es una imagen familiar: una sala de espera abarrotada, camillas en los pasillos, médicos y enfermeras estresados. Pero esto no es una unidad de urgencias típica de un servicio público de salud, sino un estudio de Hollywood con actores recreando el drama de un servicio de urgencias para la serie de televisión The Pitt.

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Y entre sus mayores admiradores se encuentran médicos de verdad.

"Por fin nos sentimos reconocidos por todo lo que vivimos a diario", afirma el doctor Tony Cirillo, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia.

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The Pitt ganó el Emmy -los galardones televisivos más prestigiosos de Estados Unidos- a la mejor serie dramática, y también se impuso en otras 6 categorías.

Algunos profesionales de la salud afirman que, para ellos, es el drama médico más realista hasta la fecha, y por eso les encanta.

Warner Brothers La serie es un drama televisivo que se centra en el personal de un centro de traumatología ficticio en Pittsburgh.

La serie narra la vida y el trabajo del personal del Centro Médico de Traumatología de Pittsburgh, y cada episodio representa una hora del día; hay 15 episodios en cada temporada.

Un elemento constante en cada episodio es el ruido, el ritmo frenético de la actividad y las constantes exigencias al personal, que parece no tener nunca un respiro. Se muestran procedimientos complejos e intervenciones para salvar vidas con detalles gráficos y, a menudo, espeluznantes.

El personaje principal, el médico Michael Robinavitch, conocido como Robby, es un especialista en urgencias curtido y con mucha experiencia.

"The Pitt nos hace sentir validados"

Interpretado por Noah Wyle, quien anteriormente formó parte del elenco del drama médico de mediados de los 90, ER, es productor ejecutivo y también integrante del equipo de guionistas, que incluye a médicos cualificados.

Wyle fue invitado a participar en un debate en una prestigiosa conferencia con más de 6.000 expertos en medicina de urgencias entre el público.

"La gente se le acercaba y, a diferencia de los actores y los atletas, a quienes les dicen que son increíbles o que aman su trabajo, la gente simplemente le daba las gracias", dice Cirillo.

"The Pitt es más que una buena serie de televisión; el término que yo uso es validación", agrega.

Warner Brothers Wyle (a la derecha) es productor del programa y también forma parte del equipo de guionistas.

Con frecuencia se reflejan cuestiones sociales y éticas. Como el episodio en el que una hija estresada que cuida a su madre enferma la deja en urgencias y luego desaparece.

O las conversaciones angustiosas con padres que están desesperados por mantener a su hijo con vida, a pesar de que los médicos dicen que no hay esperanza.

También se ponen de manifiesto las desigualdades en materia de salud, cuando algunos pacientes tienen dificultades para afrontar los pagos exigidos por el sistema sanitario estadounidense.

Las largas esperas y la frustración de los pacientes son características evidentes de cualquier otro servicio de salud del mundo.

Warner Brothers Los médicos dicen que les gusta verse representados en la pantalla en programas como The Pitt.

Los médicos parecen dispuestos a ver la serie incluso en semanas en las que han tenido días o noches agotadoras en urgencias.

Una de ellas es Fiona Hunter, vicepresidenta del Real Colegio de Medicina de Urgencias de Escocia.

"No lo haría justo después de un turno", dijo. "Todos necesitamos relajarnos y reflexionar sobre lo que hemos vivido".

"Pero entre turnos, cuando tengo tiempo libre, es entretenido, me siento identificada. Me hace pensar que otras personas podrían entender por lo que pasamos".

El doctor Rob Perry es otro admirador.

"Creo que es reconfortante ver a personas que representan a médicos y enfermeras en un trabajo similar al tuyo y, aunque no sea en Reino Unido, están haciendo todo lo posible por brindar la mejor atención posible", dijo.

"Un problema muy común en todo el mundo"

Los médicos con los que hablamos señalan que cada episodio de The Pitt reúne varios casos de traumatismos urgentes que, por lo general, pueden desarrollarse a lo largo de 24 horas o más.

Sin embargo, el profesor Damian Roland, médico especialista en medicina de urgencias, señala que este drama ilustra problemas de salud más amplios.

Él cree que esto ayuda a poner en perspectiva los problemas del los servicios públicos de Salud.

"Prácticamente todos los servicios de urgencias del mundo carecen actualmente de espacio suficiente para atender a los pacientes", afirma.

"En The Pitt es un tema muy común que el personaje principal discuta con la dirección del hospital diciendo: 'Necesito más espacio, no pueden dejar a los pacientes aquí solos'. Es un problema muy frecuente".

"En mi trabajo en el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), todos trabajamos en equipo y me gusta que eso se refleje en el programa", dice Sarah Tosh, enfermera sénior del NHS y asesora médica de la serie.

"En The Pitt se muestra algo de la vida cotidiana de los personajes, pero se centra más en su medicina, en qué paciente están atendiendo y qué harán a continuación".

Warner Brothers Gerran Howell (derecha) estuvo nominado al premio de mejor actor de reparto en los premios Emmy.

Una de las estrellas de The Pitt, Gerran Howell, nació y se crió en el sur de Gales.

Junto con otros actores, participó en un programa intensivo de formación médica para aprender rápidamente técnicas y jerga médica. Esto incluyó entrenamiento con maniquíes y práctica de reanimación cardiopulmonar.

En una entrevista con la BBC, le preguntaron si le gustaría formarse como médico.

"Ahora tengo un respeto enorme por la profesión médica. Quizás me ha hecho darme cuenta de que no sé cómo haría esto. Me quedaré con la actuación".

Howell estaba nominado al premio de mejor actor de reparto en los premios Emmy, pero no ganó.

La serie The Pitt está disponible para ver en streaming en HBO Max.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC