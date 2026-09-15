Santos anunció la llegada de Philippe Coutinho y recreó con Neymar una mítica fotografía 18 años después

El Santos de Brasil sumó a una nueva estrella para acompañar a Neymar y afrontar el desafío de pelear por la Copa Sudamericana, y se trata de Philippe Coutinho , exjugador del Liverpool y del FC Barcelona , con un contrato hasta el final de la temporada, y en el anuncio del fichaje recrearon juntos una emblemática foto.

De este modo, el mediocampista ofensivo de 34 años se convierte en el quinto refuerzo del Peixe en la actual ventana de pases, tras las incorporaciones previas de Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el atacante Everton 'Cebolinha'.

Coutinho llega al Santos tras rescindir en febrero pasado su vínculo con el Vasco da Gama en medio de cuestionamientos por su rendimiento. Sin disputar minutos oficiales desde hace siete meses, el futbolista ya se ejercitó bajo las órdenes del técnico Cuca para acelerar su integración y comenzar a sumar minutos en la recta final de la temporada.

La llegada de Coutinho reforzará la zona ofensiva del Peixe ante la baja por lesión de Neymar, que se verá apartado de las canchas durante unos dos meses, en un momento en que el equipo compite en el Campeonato Brasileño y encara la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Nacional conoce sus rivales para la Copa Libertadores femenina que se jugará en Quito

River Plate argentino sacudió al mercado de pases de Sudamérica al invertir más que Flamengo y Palmeiras

Este miércoles, el equipo dirigido por Cuca visita en Belo Horizonte al Atlético Mineiro por la revancha de los cuartos de final del torneo continental, con una ventaja de dos goles que obtuvo en el primer duelo de ida en su casa.

La foto que recrearon Phillipe Coutinho y Neymar

El Santos publicó en sus redes sociales una fotografía que se hicieron ambos futbolistas brasileños cuando eran jóvenes y, como parte del anuncio del fichaje de Coutinho, la recrearon a día de hoy.

Ambos jugadores, quienes apenas comenzaban sus respectivas carreras profesionales, se reencontraron en el Santos en el tramo final de sus trayectorias para recrear la misma postal.