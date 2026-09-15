El Caballo De los Santos destacó el éxito de Peñarol en los clásicos de formativas ante Nacional: "Hay que respetar"

Peñarol logró ante Nacional una importante hegemonía en los clásicos de juveniles para dejar atrás la mala temporada que tuvo en 2025 y que le generó una ola de críticas en la interna ya que terminó 76 puntos atrás de los tricolores en la tabla acumulada.

El viernes se jugó el primer clásico, en la categoría sub 19, y terminó empatado 0-0.

Sin embargo, el sábado Peñarol ganó 1-0 en sub 16, 1-0 en sub 15 y 2-1 en sub 14, mientras que Nacional se impuso 2-1 en sub 17.

La cuenta de X de formativas de Peñarol publicó esta placa escribiendo: "Saldo Positivo en clásicos. Peñarol obtuvo 10 de los 15 puntos disputados en los clásicos de formativas de este fin de semana".

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Uno de los coordinadores de juveniles de Peñarol, José Enrique De los Santos, utilizó esa placa para hacer un descargo en sus redes: "Felicitaciones a todos por no alejarse del camino, además del trabajo que se hace, ahora ¡también se ganó! 10 de 15 puntos le hicimos a Nacional. La Tercera ganó hoy también. ¿Qué más van a decir? Hay que ser más respetuoso de las personas y del trabajo que hacen, ¡Peñarol no má!".

De los Santos, defensa referente y ganador en el segundo Quinquenio de Peñarol (1993-1997), comparte el cargo de coordinación de formativas de Peñarol con Claudio Flores y Sebastián Roquero.

De todas formas, en función de los resultados del año pasado, Peñarol ejecutó una serie de cambios en sus formativas para esta temporada con la llegada de Germán Sixto a la captación, lo que generó la salida de Néstor Goncalves, y un par de modificaciones en los cuerpos técnicos con las salidas de Martín Colombo y Enzo Di Paulo.

El lunes Peñarol ganó 3-1 el clásico de Tercera, aunque esta no es una divisional de juveniles.

A esa exitosa ronda de clásicos de los Torneos Clausuras de juveniles, Peñarol le sumó una buena racha también en el fútbol infantil.

Esto tiene valor para el club porque en 2025 se decidió integrar al fútbol infantil de AUFI a la estructura de juveniles de Peñarol.

Peñarol ganó los clásicos en las generaciones 2015, 2020 y 2023, perdió en 2014 mientras que en 2016, 2017, 2018 y 2019 los partidos terminaron empatados.

En la sumatoria total, Peñarol contabilizó siete victorias, cinco empates y dos derrotas con la convicción de que el fútbol infantil es una iniciación y que las juveniles son formación, pero también que los triunfos clásicos -en juveniles- son importantes porque van forjando aspectos importantes para el desarrollo de sus futbolistas.