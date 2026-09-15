"Hermanos uruguayos, podrían colaborar un poco más": periodistas argentinos cuestionaron línea marítima entre Montevideo y las Islas Malvinas

Nuevamente la instalación del stand de las Islas Malvinas /Falkland en el Pabellón Británico de la Expo Prado trajo repercusión al otro lado del río, donde periodistas argentinos cuestionaron la línea marítima que existe entre Montevideo y las islas.

" Hermanos uruguayos, podrían colaborar un poco más . Ya lo del stand es casi una anécdota en ese contexto. O sea ganan guita con la gente de las Islas Malvinas , los 'hermanos uruguayos", dijo el periodista Manuel Jove en la emisión de un programa de streaming del medio argentino Infobae.

"Los isleños dependen del puerto de Montevideo porque sale entre una y dos veces por mes un barco que abastece a todas las islas, con una empresa que es británica, hace más de 20 años", agregó Jove.

El impacto de la explotación de petróleo en el conflicto por las islas Malvinas

Vicecanciller Csukasi señaló que la queja de la Embajada de Argentina sobre el stand de islas Malvinas en Prado es "de todos los años" y admitió que pedido de Cancillería a legisladores fue un "error"

Además el periodista vinculo el caso con una disputa deportiva. " Los mismos uruguayos que después se ofenden porque decimos que no tienen cuatro mundiales , que no los tienen, ustedes mientras tanto están de la mano y a los abrazos con los que están usurpando nuestro territorio, que son de las empresas y los propios isleños", sentenció.

Otra periodista que participó de la emisión, Paula Guardia Bourdin, también se expresó por la polémica. "Hay acuerdos dentro de los países firmantes del Mercosur que impiden determinadas actividades y vinculaciones con el gobierno ilegítimo de Malvinas. También hace poco se ratificó el apoyo de soberanía argentino por los restantes países del Mercosur", recordó la periodista.

"Tenemos los conflictos del uso de Montevideo como nodo logístico y también esta presencia –en relación al stand– termina siendo una cuestión que genera un escozor, quizás no tiene la magnitud del nodo logístico, pero sí genera un escozor", agregó Guardia Bourdin.

La también integrante del ciclo, Maia Jastreblansky, dijo que pareciera que "el gobierno argentino se queda en la protesta", la cual "tiene un efecto muy limitado". "No quiere entrar en un conflicto bilateral ni con Uruguay ni con Chile que también le hace de soporte a las islas", añadió la periodista.

Jove agregó que "'de pico' está todo bárbaro, nos apoyamos y firmamos todos los documentos que quieran, Mercosur todo unido". Sin embargo, "después unos quieren abrir una vía navegable (con Malvinas) y los otros ya la tienen hace 20 años, los uruguayos".

"El caso de Uruguay ni hablar. Es la única transacción que tiene, porque por supuesto Inglaterra les queda muy lejos, para subsistir y que lleguen alimentos en muchos casos a las islas es a través del puerto de Montevideo. Son entre 13 y 14 barcos por año que van", según el periodista argentino.

La subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin durante la conferencia de este viernes en cancilleria Federico Gutiérrez / FocoUy

El pasado lunes, la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi señaló que la queja de la Embajada de Argentina sobre el stand de Islas Malvinas en Prado es "de todos los años". La misma Cancillería había sugerido a los legisladores uruguayos que evitaran contacto con los representantes del stand en cuestión, algo que se trató de "un error involuntario", según la cartera.

"Por error se envió al Parlamento (...) salió anexado a una comunicación interna que no debería haber llegado a ellos. En seguida el ministro tomó conocimiento de eso y dio marcha atrás con la instrucción que se había dado. Pueden hacer lo que quieran los legisladores, obviamente, separación de poderes en este país", sentenció Csukasi.