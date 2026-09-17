Copa Libertadores: la arenga del Cacique Medina a Fernando Muslera antes del penal errado de Corinthians, y su alocado festejo tras la clasificación de Estudiantes

Estudiantes de La Plata , dirigido por el uruguayo Alexander Cacique Medina , está entre los cuatro mejores de América tras vencer 1-0 a Corinthians de visitante este miércoles por la noche y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores .

Tras el 1-1 en la ida en Argentina , la definición en el Neo Química Arena de San Pablo fue emocionante. A los 87 minutos el pincharrata se puso en ventaja gracias a un gol del ex Nacional Alexis Castro , luego de un centro de Tomás Palacios que debió ser revisado por el VAR ante sospechas de que la pelota se había ido en la línea de fondo.

Tras el tanto del equipo argentino, Corinthians salió con todo a buscar el empate, aunque al igual que todo el partido no lograba acercarse al arco defendido por Fernando Muslera. Sin embargo, cuando se agotaba el tiempo Leandro González Pírez desvió un centro en el área con su brazo derecho , y el juez Jesús Valenzuela cobró penal tras ver la jugada en el VAR.

Estudiantes protestó de forma aireada la jugada. Cuando el árbitro venezolano sancionó el penal, la mayoría de los jugadores de Estudiantes estaban cerca del banco, entre ellos Muslera. Detrás de él apareció Medina, que con un visible enojo agarró al arquero y le gritó "¡Lo atajás!" , como quedó reflejado en la transmisión oficial del encuentro.

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El Estudiantes del Cacique Medina eliminó a Corinthians y está en las semis de la Copa Libertadores, gracias a un golazo de un ex Nacional y un penal errado en la hora

"LO ATAJÁS"



Del Cacique Medina a Muslera.



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Memphis Depay se hizo cargo del penal, pero lo mandó a la tribuna, y Estudiantes concretó su clasificación a las semifinales. Con la misma efusividad con la que le habló a Muslera, Medina celebró el tiro marrado por el holandés.

¡¡ENLOQUECIÓ EL CACIQUE MEDINA CON EL PENAL FALLADO POR MEMPHIS DEPAY EN BRASIL!!



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Segundos después, Muslera sacó desde el arco y Valenzuela pitó el final del partido, desatando la locura de toda la hinchada y el plantel pincha. Medina no se quedó atrás, y salió corriendo por el campo de juego del Neo Química para abrazar con fuerza a Gabriel Neves.

¡¡HISTÓRICA CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES DEL PINCHA ANTE CORINTHIANS EN BRASIL!!



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El Cacique Medina recordó a Alejandro Sabella tras la clasificación de Estudiantes

Tras el encuentro, el DT uruguayo recordó en conferencia de prensa a Alejandro Sabella, entrenador argentino que salió campeón de América con Estudiantes en 2009, fallecido en 2020.

"En forma muy merecida ganamos el partido hoy. Alegría, felicidad, Estudiantes desde el 2009 no alcanzaba una semifinal de Copa Libertadores. Cruzamos el rubicón, como dijera el gran Alejandro Sabella", expresó el Cacique, recordando la frase que el DT argentino dijo cuando llegó a las semifinales del Mundial 2014 con la selección argentina.

Además, aseguró que el "destino" lo marcó con Estudiantes, ya que en aquella copa de 2009 el pincha eliminó a Nacional en semifinales, cuando él era uno de los delanteros del tricolor. "Lo tuve que sufrir a Estudiantes, ahora estamos disfrutando con este hermoso club", agregó.

"GANAMOS DE FORMA MUY MERECIDA"



La palabra de Alexander Medina sobre la clasificación agónica de Estudiantes a semifinales de la CONMEBOL Libertadores



"CRUZAMOS EL RUBICÓN, como dijo el gran ALEJANDRO SABELLA", inició el entrenador #libertadores pic.twitter.com/bbAqQwxVzC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 17, 2026

Fernando Muslera criticó el penal de Memphis Depay

Otro que habló tras la clasificación fue Muslera, que en declaraciones a ESPN aseguró que el final del partido fue "una locura".

"Todas las miradas en uno, intentar dar una mano", detalló Muslera al hablar sobre el momento del penal. Sobre el disparo de Depay, afirmó: "Lo fuerte que le pegó, además de lo mal".

"No lo merecíamos nosotros por los 180 minutos que hicimos, y nos vamos muy felices por haber pasado a la semifinal", sentenció.