Un día feliz para un grande del básquetbol uruguayo: Bohemios vuelve a ser local en su gimnasio luego de dos años

Después de dos años sin poder utilizar su cancha para jugar partidos de básquetbol como local, Bohemios , uno de los grandes del básquetbol uruguayo, campeón federal en 1963, 1981 -invicto, 1983, 1984 y 1987, regresará a su escenario de la calle Gabriel Pereira para afrontar un encuentro por la División Tercera de Ascenso (DTA) en un encuentro ante Reducto a la hora 19.30. Fueron exactamente 734 días.

La institución albimarrón pudo levantar la prohibición de uso definido por la Intendencia de Montevideo (IM) hace dos años por ruidos molestos hacia los vecinos del barrio Pocitos. La misma ahora es hasta la hora 22.

"Quiero agradecer el apoyo de todos los clubes de la DTA de poder jugar a las 19.30 ante la prohibición de la IM de tener que hacerlo solo hasta las 22", comenzó diciendo Jorge Malvar, el presidente de Bohemios, a Referí.

Y añadió: "Además, también tenemos que agradecer a los vecinos que se dieron cuenta que era mejor que los juveniles -quienes se habían ido por no tener equipo- no estuvieran en la calle y volvieran al club. Esto fue obra de la directiva, la Comisión de Padres de los juveniles y el fideicomiso".

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El club del que salieron jugadores de gran renombre como Ramiro De León, Daniel Vannet, Jorge Campaña y Horacio "Tato" López, entre tantos, vuelve a recobrar vida en una cancha que tiene mucha historia.

Allí los albimarrones se coronaron campeones federales con un gran Ramiro De León como figura, por primera vez en 1963. Pero también fue un gimnasio que contó con jornadas especiales cuando se jugó un partido de despedida al Negro Campaña, quien le pasó la camiseta con el número 4 a un chiquilín en ciernes, que luego fue el más grande o uno de los más grandes del básquetbol uruguayo, como el Tato López.

Las obras para llegar a un buen final y el regreso al gimnasio

A fines de enero de este año, Bohemios inició una serie de obras en su gimnasio, para poder utilizarlo.

La etapa de trabajo fue el proyecto de acondicionamiento acústico que demandó un poco más de un tiempo.

Allí se resolvieron problemas detrás de la tribuna visitante, que da a la calle Cipriano Payán, que es donde los estudios dieron que había más fuga de ruido.

Joaquín Ormando

Se trabajó asimismo en el techo con unas placas de steel framing, con unas placas de yeso, con lana de vidrio especial.

A su vez, se cerraron los ventanales que dan hacia las casas de la calle Barreiro. El costo total de la obra fue de US$ 70.000.

Desde el 22 de julio de 2024 no se ha podido utilizar el Gimnasio A del club durante las noches (lunes, miércoles y viernes desde la hora 20.30 y martes y jueves desde las 19.30) y los fines de semana, durante toda la jornada.

Esto los llevó a no poder jugar El Metro, por lo que descendieron automáticamente a la DTA, y sus juveniles, se quedaron sin equipo y debieron jugar en otros clubes.

Joaquín Ormando

En esta temporada, por primera vez Bohemios se pudo anotar en este torneo de la DTA y volver al básquetbol. El albimarrón debutó con victoria de visitante contra Ateneo de Piriápolis el pasado sábado. El técnico es el exjugador del club, Alejandro Muro.

"Ya cuando jugamos en Piriápolis había mucha gente y pensamos que habrá mucha hinchada alentando al club este jueves en el regreso a nuestro gimnasio. Los hinchas están muy contentos y expectantes", comentó el presidente Malvar.