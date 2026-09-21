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Gran Hermano Uruguay arrasó con el rating: el estreno del reality en Canal 10 midió como un partido de la selección

Los datos de la consultora Ibope señalan que el primer programa de Gran Hermano Uruguay fue lo más visto del fin de semana

21 de septiembre de 2026 11:19 hs
Eduardo Colo Gianarelli es el conductor de Gran Hermano Uruguay

Eduardo "Colo" Gianarelli es el conductor de Gran Hermano Uruguay

De acuerdo a los datos de la consultora Ibope, una de las dos responsables de las mediciones de audiencia en la televisión local, el promedio de rating de la primera gala del reality en Canal 10 marcó un promedio de 25,2% en la medición de hogares, que equivale a 110.000 residencias (cada punto equivale a 4373 hogares). Según supo El Observador, en la medición minuto a minuto, el programa llegó a medir cerca de 30 puntos de rating.

De acuerdo a Ibope, 703.277 personas en todo el país vieron el debut de Gran Hermano según el dato de potencial alcance nacional.

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Lógicamente, fue el programa más visto del domingo 20, seguido por la transmisión de El Ojo stream, de Canal 10 (13,6 puntos) y el noticiero central de Canal 4 (12,7 puntos).

Por otra parte, el streaming oficial del programa llegó a tener 40.000 espectadores en YouTube.

La comparación futbolera del rating de Gran Hermano

Durante la transmisión del domingo, el conductor de Gran Hermano, Eduardo "Colo" Gianarelli, comparó el inicio del certamen con las sensaciones de un día en el que "juega Uruguay".

Y la comparación no fue del todo descabellada: a modo de referencia, el partido entre Uruguay y Perú que determinó la clasificación de la selección al Mundial 2026 midió 22,5 puntos en 2025, mientras que la final de la reciente Copa del Mundo midió 24,5.

Los partidos de la selección durante el Mundial 2026 marcaron en la transmisión por televisión abierta (a través de Canal 5) entre 32 y 34 puntos de rating en promedio.

El primer día de Gran Hermano Uruguay

El estreno del reality estuvo marcado por la presentación de los 21 jugadores (que este próximo martes ya serán bajados a 20, marcando el comienzo formal del certamen) y las reglas del juego, que propone una versión más cercana a las originales del reality de origen neerlandés y a las primeras que se vieron en Uruguay a comienzos de los 2000.

Este domingo además se presentaron algunos de los analistas del programa, en un panel conformado por Ciara Nin, Lucas Fuente, Natalie Yoffe, Sofía Tardáguila, Oscar Belo y uno de los uruguayos ganadores de Gran Hermano Argentina: Santiago "Tato" Algorta.

Gran Hermano presentó la primera mirada al nuevo diseño de la casa –la misma que la versión argentina, en Buenos Aires– que cuenta con dos dormitorios, dos piscinas, un gimnasio y un espacio multiuso donde harán las compras y los desafíos semanales.

Dentro de tres meses el ganador o la ganadora de Gran Hermano Uruguay volverá a salir y se llevará como premio una casa prefabricada y un auto 0 kilómetro.

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