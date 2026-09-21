Gran Hermano Uruguay abrió sus puertas: 21 participantes "haciendo historia" y la primera gran sorpresa del reality uruguayo

"Después de tantos meses llegó el día tan esperado. El día que puedo decirte: ¡Bienvenidos a Gran Hermano Uruguay ! ", dijo Eduardo "Colo" Gianarelli en los primeros instantes de la primera edición nacional del reality show más reconocido de la televisión internacional.

"Hoy un grupo de uruguayos y uruguayas ingresan a la casa más famosa del mundo" , alentó. La versión uruguaya se convirtió este domingo en el 71° adaptación del formato creado en los Países Bajos en 1999 por John de Mol.

Después de más de dos décadas en las que los uruguayos vieron en su pantalla diversas versiones internacionales, especialmente la española y las temporadas argentinas, finalmente verán a sus compatriotas jugar en total aislamiento durante tres meses .

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"Hoy parece que juega Uruguay. No puedo buscar otra comparación. Durante muchos años vimos, opinamos, elegimos a nuestros favoritos, pero hoy es diferente", dijo el flamante conductor del formato desde el estudio renovado en Canal 10, donde además se instalaron dos tribunas con familiares y amigos de los participantes.

Este domingo además se presentaron algunos de los analistas del programa, en un panel conformado por Ciara Nin, Lucas Fuente, Natalie Yoffe, Sofía Tardáguila, Oscar Belo y uno de los uruguayos ganadores de Gran Hermano Argentina: Santiago "Tato" Algorta.

Gran Hermano presentó la primera mirada al nuevo diseño de la casa de Gran Hermano –que se desarrolla en la misma casa que la versión argentina en Buenos Aires– que cuenta con dos dormitorios, dos piscinas, un gimnasio y un espacio multiuso donde harán las compras y los desafíos semanales.

¡ASÍ ES LA CASA MÁS FAMOSA! Por primera vez, Gran Hermano llega a Uruguay y ya estamos listos para todo lo que se viene. ¿Están preparados?#GranHermanoUruguay pic.twitter.com/k7nuHaqfiC — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Abrieron la puerta

Eliana Dide, quien será la conductora de El Debate de Gran Hermano en Canal 10, fue la encargada de darle la bienvenida a los participantes en la antesala de la casa y quien los vio abrir la puerta de su nueva casa a las 21 personas que ingresaron.

La primera uruguaya en entrar a la casa de Gran Hermano fue Jazmín Esquivel, quien inició efectivamente el juego. Y después de ella fueron ingresando el resto de los 20 concursantes, con sus historias y sus estrategias.

Tras el ingreso de Tatiana Milano, la última concursante del reality, la puerta de Gran Hermano volvió a cerrarse. Dentro de tres meses el ganador o la ganadora de Gran Hermano Uruguay volverá a salir y se llevará como premio una casa prefabricada y un auto 0 kilómetro.

21 jugadores, 3 aspirantes y la primera placa de Gran Hermano Uruguay

La gran sorpresa de la noche activó el juego desde el primer momento. Entre los 21 jugadores que ingresaron esta noche, tres de ellas entraron como "aspirantes" a participantes.

"Dentro de esos 21 jugadores van a ser 10 hombres y 11 mujeres. No es que haya una mujer más. La situación es la siguiente: dentro de esos 21 jugadores tenemos 18 participantes y 3 aspirantes. La situación de esas tres apspirantes es condicional", explicó el conductor del programa.

La primera en ingresar como aspirante fue Laura Dotto, una conductora de ambulancia jubilada de 67 años que dice que vivió "la vida al revés". En segundo lugar ingresó Melani Porta de 36 años, funcionaria de OSE, que declaró que no necesita "a nadie" para llegar a la final. La última en incorporarse al juego fue Tatiana Cabrera, de 30 años, y dijo que no pretende pasar desapercibida en la casa.

¡TENEMOS PLACA! Ya están definidos los nominados y ahora la decisión está en tus manos. ¿Quién querés que abandone la casa? #GranHermanoUy pic.twitter.com/xMERO8Z80e — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Hasta el momento las tres saben que son aspirantes, pero no saben quienes son sus contrincantes y el resto de la casa no sabe que están a prueba.

Gianarelli aclaró de durante toda la duración del reality la votación será negativa. Eso quiere decir: los televidentes votarán por quien quieran que abandone la casa de Gran Hermano. Y así es también la primera placa que dejó el primer programa de Gran Hermano Uruguay. Una de ellas abandonará la casa el próximo martes.

"Cada uno de ustedes está haciendo historia"

Sentados en el living de la casa que vieron tantas veces en la televisión, los 21 uruguayos entraron en contacto por primera vez con el conductor del programa y con la voz de Gran Hermano. "Cada uno de ustedes está haciendo historia", les recordó la voz que es la esencia del reality.

"Espero que disfruten, que se diviertan pero también que demuestren de que están hechos para afrontar esta experiencia única en sus vidas. No será fácil. Será desafiante. Confío en que sabrán honrar esta casa y respetar las reglas que establecí".

¡BIENVENIDOS A LA CASA!



Gran Hermano recibe oficialmente a todos los participantes y les da la bienvenida a esta nueva aventura.



Ahora sí… ¡que empiece el juego! #GranHermanoUy pic.twitter.com/zoVz76h1JJ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

"Las puertas ya se cerraron, el aislamiento es total. No tendrán contacto con el mundo interior pero no están solos, yo los estaré viendo atentamente las 24 horas y creanme: este ojo nunca descansa", aseguró Gran Hermano. Y así empezó el primer Gran Hermano Uruguay.