Gran Hermano Uruguay se podrá ver las 24 horas a través de Directv y DGO: mirá qué canal lo trasmitirá

Las puertas de la casa más famosa se abren, esta vez para la primera edición uruguaya, la noche del domingo 20 de setiembre por Canal 10 . A su vez, Directv informó que dispondrá de una señal que trasmitirá las 24 horas en vivo lo que suceda en Gran Hermano .

La empresa aseguró que sus usuarios "podrán seguir el minuto a minuto de lo que suceda adentro de la casa" a través de Directv y el servicio de streaming DGO , a partir del próximo domingo a las 21:15.

La señal en cuestión estará "dedicada a mostrar en vivo y de manera ininterrumpida todo lo que suceda dentro de la casa", se puede ver a través del canal 106 y "podrá ser disfrutada por todos los clientes de Uruguay , tanto a través de Directv Uruguay ( TV satelital ) como de DGO ".

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Las galas de Gran Hermano serán trasmitidas en vivo por Canal 10 , con disponibilidad en el servicio de Directv y DGO. El certamen contará con 21 participantes que competirán para ser el primer gran hermano uruguayo.

El conductor de la versión uruguaya del formato, Eduardo "Colo" Gianarelli, brindó detalles sobre la apuesta que busca consolidarse como un hito en la pantalla uruguaya.

El programa central, que se emitirá de domingo a jueves en Canal 10, contará con galas de debate los viernes y una cobertura especial los sábados, integrando tanto la televisión abierta como las plataformas digitales.

La casa donde convivirán los participantes estará ubicada en Buenos Aires, utilizando las instalaciones que actualmente emplea la versión argentina del reality. No obstante, la producción uruguaya ha trabajado en una "lavada de cara" para que el espacio refleje una identidad propia.