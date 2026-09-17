Solange Abraham ganó Gran Hermano 2026: Generación Dorada | Cuánto midió la gala y cuál fue el premio

Solange Abraham ganó Gran Hermano Argentina 2026: Generación Dorada tras imponerse en la final frente a Yisela "Yipio" Pintos y quedarse con el primer puesto de la edición aniversario del reality de Telefe.
La tucumana obtuvo el 51,8% de los votos, mientras que la comediante oriunda de Montevideo consiguió el 48,2%. De esta manera, Abraham cerró su segunda participación en el programa después de haber formado parte en 2011, cuando terminó en el quinto lugar.
La final también marcó el cierre de una temporada de 206 días, que comenzó el 23 de febrero y tuvo a 43 participantes a lo largo de sus distintas etapas, incluidos ingresos, repechajes, reemplazos y Golden Tickets.
¿Cuánto midió la final de Gran Hermano 2026: Generación Dorada y cuál fue el premio para Solange Abraham?
La última gala de Gran Hermano 2026: Generación Dorada comenzó con 8,3 puntos de rating, cifra correspondiente al piso que dejó Popstars, y durante el desarrollo de la definición se mantuvo entre los 12 y 12,5 puntos. El momento de mayor audiencia se produjo cuando Santiago del Moro anunció a Solange Abraham como ganadora: allí la medición alcanzó los 13,2 puntos, de acuerdo con los datos de Ibope.
Gran Hermano 2026: Generación Dorada
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En cuanto al premio, la campeona recibió $70 millones, una casa prefabricada, el reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual y el trofeo correspondiente al programa.
El segundo puesto quedó para "Yipio", quien obtuvo $20 millones y una casa prefabricada, mientras que Charlotte Caniggia, que había terminado tercera, recibió $10 millones.
La definición se produjo después de una temporada en la que Abraham había sido expulsada del reality y posteriormente regresó mediante un Golden Ticket. Su vuelta le permitió completar nuevamente el recorrido dentro de la casa y llegar a la instancia decisiva junto a la uruguaya.
"Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz”, expresó, visiblemente emocionada. Luego remató con el grito "Jaque mate", en alusión al juego de mesa.
Los ganadores de Gran Hermano Argentina
- Gran Hermano 1 (2001) - 112 días - Marcelo Corazza (estuvo 63 días en la casa).
- Gran Hermano 2 (2001) - 120 días - Roberto Parra.
- Gran Hermano 3 (2002/03) - 124 días - Viviana Colmenero.
- Gran Hermano 4 (2007) - 119 días - Marianela Mirra.
- Gran Hermano Famosos (2007) - 81 días - Diego Leonardi (estuvo 54 días en la casa).
- Gran Hermano 5 (2007) - 116 días - Esteban Morais.
- Gran Hermano 6 (2010/11)- 140 días - Cristian Urrizaga (estuvo 134 días en la casa).
- Gran Hermano 7 (2011/12)- 164 días - Rodrigo Fernández.
- Gran Hermano 8 (2015) - 155 días -Francisco Delgado (estuvo 147 días en la casa).
- Gran Hermano 9 (2016) - 99 días - Luis Fabián Galesio (estuvo 91 días en la casa).
- Gran Hermano 10 (2022/23) - 161 días - Marcos Ginocchio.
- Gran Hermano 11 (2023/24) - 209 días - Bautista Mascia (estuvo 208 días en la casa).
- Gran Hermano 12 (2024/25) - 207 días - Santiago Algorta.
- Gran Hermano Generación Dorada (2026) - 206 días - Solange Abraham (estuvo 174 días en la casa)