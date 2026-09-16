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Jorge Drexler, Julieta Rada y No Te Va Gustar, los uruguayos nominados a los premios Grammy Latinos 2026: la lista completa de candidatos

Cinco artistas uruguayos están nominados a los premios de la industria musical, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas

16 de septiembre de 2026 14:59 hs
Jorge Drexler en el Antel Arena, en el show de presentación de su disco Taracá, el 6 de junio de 2026

Jorge Drexler en el Antel Arena, en el show de presentación de su disco Taracá, el 6 de junio de 2026

Joaquín Ormando

Este miércoles se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy Latinos 2026, y cinco artistas uruguayos aparecen en la lista de candidatos a los premios de la industria musical. El más nominado es Jorge Drexler, que acumula ocho posibilidades de llegar a una estatuilla gracias a su disco más reciente, Taracá.

Gracias a ese disco, además, figuran como nominados el músico y compositor Facundo Balta, y el cantautor Carlos Casacuberta, ambos colaboradores de Drexler en la composición de canciones del disco.

Por otra parte, Julieta Rada y No Te Va Gustar completan el contingente de nominados uruguayos de cara a la ceremonia, que tendrá lugar en la ciudad estadounidense de Las Vegas, el próximo 12 de noviembre.

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Jorge Drexler, uno de los más nominados

El cantautor Jorge Drexler es uno de los artistas con más nominaciones de cara a la ceremonia, incluyendo tres en las categorías principales del evento.

Drexler, que ya tiene 16 Grammys, está candidateado a Álbum del año, por Taracá. Además, está en Canción del año y Grabación del año por ¿Cómo se ama?.

Taracá también está nominado en Mejor álbum cantautor y Mejor ingeniería de grabación; mientras que la canción Las palabras (dedicada a su padre, Gunther Drexler), está nominada en Mejor canción de cantautor; Ante la duda, baila, a Mejor canción alternativa, y El tambor chico a Mejor canción de raíces. Esta última además tiene como nominado a Facundo Balta, mientras que Casacuberta es uno de los compositores de Ante la duda, baila.

Más nominaciones uruguayas

Además de las nominaciones de Taracá, la lista de uruguayos que aspiran a un gramófono se completa con Julieta Rada, que será una de las cinco artistas en liza para llevarse el premio a Mejor álbum folclórico. La nominación es por su disco Candombe (en vivo), un registro de la presentación del trabajo del mismo nombre en el Teatro Solís. Por la versión en estudio de Candombe ya había estado nominada en 2025.

Por su parte, la banda No Te Va Gustar tuvo una nominación por su disco más reciente, Florece en el caos. Fue reconocido por la academia el trabajo de diseño de portada del álbum, realizado por la artista argentina Mariana Villafañe.

Los nominados en las categorías principales

Grabación del año

  • Ha Ha - Ca7riel y Paco Amoroso
  • ¿Como Se Ama? - Jorge Drexler
  • Dime - Silvana Estrada
  • O amor nos encontrou - Loulu Gilberto
  • Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís
  • Femme Fatale - Mon Laferte
  • Desde que te tengo - Carin León
  • Niño - Milo J
  • La perla - Rosalía con Yahritza y Su Esencia
  • Alma - Elena Rose

Álbum del año

  • Equilibrivm - Anitta
  • Free Spirits - Ca7riel y Paco Amoroso
  • Taracá - Jorge Drexler
  • Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
  • Tropicoqueta - Karol G
  • Femme fatale - Mon Laferte
  • Muda - Carin León
  • La vida era más corta - Milo J
  • ¿Dónde es el after? - Rawayana
  • Lux (complete works) - Rosalía

Canción del año

  • Coleccionando heridas - Karol G
  • ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler
  • Dime - Silvana Estrada
  • Femme fatale - Mon Laferte
  • Hasta Jesús tuvo un mal día - Ca7riel y Paco Amoroso
  • Humano - Juanes
  • La perla - Rosalía
  • Mi gran amor - Becky G
  • Nilo - Zanna
  • Solifican12 - Milo J

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