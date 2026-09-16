Jorge Drexler, Julieta Rada y No Te Va Gustar, los uruguayos nominados a los premios Grammy Latinos 2026: la lista completa de candidatos

Este miércoles se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy Latinos 2026 , y cinco artistas uruguayos aparecen en la lista de candidatos a los premios de la industria musical. El más nominado es Jorge Drexler , que acumula ocho posibilidades de llegar a una estatuilla gracias a su disco más reciente, Taracá.

Gracias a ese disco, además, figuran como nominados el músico y compositor Facundo Balta , y el cantautor Carlos Casacuberta , ambos colaboradores de Drexler en la composición de canciones del disco.

Por otra parte, Julieta Rada y No Te Va Gustar completan el contingente de nominados uruguayos de cara a la ceremonia, que tendrá lugar en la ciudad estadounidense de Las Vegas, el próximo 12 de noviembre.

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El cantautor Jorge Drexler es uno de los artistas con más nominaciones de cara a la ceremonia, incluyendo tres en las categorías principales del evento.

Drexler, que ya tiene 16 Grammys, está candidateado a Álbum del año, por Taracá. Además, está en Canción del año y Grabación del año por ¿Cómo se ama?.

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Taracá también está nominado en Mejor álbum cantautor y Mejor ingeniería de grabación; mientras que la canción Las palabras (dedicada a su padre, Gunther Drexler), está nominada en Mejor canción de cantautor; Ante la duda, baila, a Mejor canción alternativa, y El tambor chico a Mejor canción de raíces. Esta última además tiene como nominado a Facundo Balta, mientras que Casacuberta es uno de los compositores de Ante la duda, baila.

Más nominaciones uruguayas

Además de las nominaciones de Taracá, la lista de uruguayos que aspiran a un gramófono se completa con Julieta Rada, que será una de las cinco artistas en liza para llevarse el premio a Mejor álbum folclórico. La nominación es por su disco Candombe (en vivo), un registro de la presentación del trabajo del mismo nombre en el Teatro Solís. Por la versión en estudio de Candombe ya había estado nominada en 2025.

Por su parte, la banda No Te Va Gustar tuvo una nominación por su disco más reciente, Florece en el caos. Fue reconocido por la academia el trabajo de diseño de portada del álbum, realizado por la artista argentina Mariana Villafañe.

Los nominados en las categorías principales

Grabación del año

Ha Ha - Ca7riel y Paco Amoroso

¿Como Se Ama? - Jorge Drexler

Dime - Silvana Estrada

O amor nos encontrou - Loulu Gilberto

Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís

Femme Fatale - Mon Laferte

Desde que te tengo - Carin León

Niño - Milo J

La perla - Rosalía con Yahritza y Su Esencia

Alma - Elena Rose

Álbum del año

Equilibrivm - Anitta

Free Spirits - Ca7riel y Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme fatale - Mon Laferte

Muda - Carin León

La vida era más corta - Milo J

¿Dónde es el after? - Rawayana

Lux (complete works) - Rosalía

Canción del año