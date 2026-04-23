Facundo Balta visitó La playlist: su nuevo disco, cómo es tener a Rada y Drexler de consejeros, y la búsqueda de identidad

El músico Facundo Balta tiene nuevo disco, Ayer dijiste mañana , un trabajo en el que reflexiona sobre su identidad, cruza la ambición con las dudas, el romance con la diversión, y los sonidos uruguayos del candombe con el funk, el soul y el R&B. El artista colaboró en este disco con dos de sus consejeros y referentes: Rubén Rada y Jorge Drexler.

Con esa novedad, Balta visitó este miércoles La playlist, el programa de cultura y entretenimiento de El Observador en streaming, donde también conversó sobre la presentación del disco, que será el 9 de mayo en La Trastienda.

El músico contó cómo fue la grabación del disco, que fue en Elefante Blanco, el estudio de No Te Va Gustar. Balta reconoce que Ayer dijiste mañana es su obra más ambiciosa, y que por lo tanto era necesario grabarlo en un estudio a la altura. "Fue una semana, un intensivo. Lloré todos los días de grabación. Una semana como nunca había vivido, una sensación de plenitud. Acá terminé mi vida, terminé el juego. Sentí que lo logré, que grabé con mis ídolos, en un estudio en el que me dieron cabida por lo que logré antes, y a un lugar en el que pude llevar a mi gente. Ahí dije 'esto es lo que quiero hacer hasta que no exista más'".

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A nivel temático, el disco juega mucho con las ideas de identidad, y en las canciones Balta se desdobla en un personaje ambicioso, materialista y seductor, que convive con otra versión que piensa todo el tiempo en sus vínculos, sus afectos, sus padres y los valores aprendidos desde niño y se resiste a ceder su integridad en pos de tener dinero.

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"Es esa cosa de que quiero plata, estar tranquilo en la vida, pero tampoco sé cuanto quiero regalar y ceder para tener eso", confesó el músico sobre el momento actual de su carrera que se refleja en este trabajo.

En el disco hay tres colaboraciones clave: el álbum abre con Carne y hueso, donde está acompañado por la referente del candombe Chabela Ramírez; y más adelante aparecen Jorge Drexler (del que Balta fue productor en su disco más reciente, Taracá), y Rubén Rada, con el que cierra el disco en Desde el corazón.

Balta dijo que ambos son no solo referentes, sino consejeros artísticos y vitales. Con Drexler, con el que incluso llegó a compartir salidas nocturnas en Montevideo, dijo que el vínculo hace parecer que sus edades fueran opuestas.

"Jorge tiene una energía increíble, es como que yo tuviera 93 años y él 15. Tiene un aura muy cálida, es muy despojado, el va, disfruta y aprende, siempre tiene ganas de aprender. Me dijo para hacer algo, lo invité, armamos el plan y salió. El ha sido y es un gran consejero para mí, no tanto en cuanto a hablar de la carrera o de música", contó.

"Con Rada y con Jorge no hablamos tanto de música, hablamos más bien de todo lo demás, de la vida, de lo que está alrededor, que es lo que importa", agregó.

Balta explicó que uno de los consejos que recibió de Drexler fue "'intentá decidir de qué te querés encargar y qué delegas. Saber en qué no sos bueno, o lo que no te interesa' de tu proyecto. Eso es la parte del laburo que ahora estoy aprendiendo, saber decir que no, saber elegir, saber delegar".

En cuanto a su vínculo con Rada, contó que fue a través de dos de los hijos del artista, Julieta y Matías (que a su vez lo descubrieron a través de una amiga argentina) que llegó a él. "Ellos fueron los que le mostraron lo mío, y él siempre me pasaba canciones, fui a su estudio a hacer cosas, pero no encontrábamos la canción para trabajar juntos. Y acá dije 'es el momento', este disco tiene que cerrar con este señor porque es mi vida. Escuchó la canción, la llevó para un lado que yo no pensaba, y fue increíble".

"Son muy distintos, Jorge da una imagen de ser un tipo muy calculado, pero es muy repentista, mira una mesa de ideas, lo convence una y tira, tira, tira. Rada también, pero no piensa, actúa, reacciona, se le cae la música. Y ese día se le cayó toda", contó sobre la grabación de Desde el corazón.