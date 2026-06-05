A la mitad del 2026: de Gorillaz a Balta y Rodra, siete discos recomendados que dejaron estos meses del año

El meridiano del año está cerca y por eso en la sección de Cultura y espectáculos de El Observador empezamos a mirar los meses que tenemos detrás y pensamos en aquellas cosas que nos quedaron grabadas hasta ahora. Este viernes, el primero de cuatro, comenzamos repasando algunos discos que, según quienes firman, estuvieron entre lo mejor que pudimos escuchar desde enero hasta hoy. Seguirán las películas, las series y los libros.

Nostálgico y evocativo, el vigésimo disco solista de Paul McCartney plantea un recorrido por memorias de su infancia y de los suburbios de Liverpool, cargado de romanticismo e introspección, que convierten a este trabajo en uno de los más intensos y potentes de la larguísima carrera del octogenario exBeatle. Un disco que mira al pasado, sí, pero al mismo tiempo muestra la energía presente de McCartney, con canciones memorables como Momma gets by o Days we left behind. Un recordatorio también de que Sir Paul está ya en la etapa final de su vida (no estamos preparados para esa despedida), y este bien podría ser un cierre de su carrera. Pero a McCartney siempre parece quedarle una canción más. Dan ganas de envejecer así.

Ya consolidado como uno de los nombres jóvenes más potentes de la música uruguaya, Facundo Balta dio con este disco un salto de calidad sonora y potenció todavía más su proyecto. Con un repertorio que muestra a un Balta ambicioso y seductor a la vez que se alterna con otra versión más doméstica y preocupada por no traicionar su arraigo territorial, familiar y de valores, para una discusión sobre la identidad y la integridad artística, Ayer dijiste mañana no pierde de vista el espíritu bailable y pop de la música de Balta. Con el impulso de las colaboraciones con referentes como Chabela Ramírez, Rubén Rada y Jorge Drexler (con quién ha establecido una fructífera colaboración bilateral reflejada también en Taracá), se trata de un disco que confirma que el presente y el futuro de su autor son fascinantes.

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Taracá - Jorge Drexler

Jorge Drexler construyó un puente emocional, musical y humano. El último disco del cantautor uruguayo volvió a las raíces de la música uruguaya para construir un disco de evocación nacional en clave de candombe. Un álbum de once canciones en las que confía en el contacto de la humanidad y la potencia revolucionaria del baile, en la celebración colectiva de la vida, el pulso del tambor como guía y la posibilidad de la música de iluminar el camino. Con canciones como Las Palabras, ¿Cómo se ama? o El tambor chico, con la participación de Balta, Young Miko, la Rueda de Candombe, Falta y Resto, Américo Young y Julio Cobelli, Drexler hace de Taracá un álbum transformador e ineludible en su trayectoria y en el panorama musical contemporáneo.

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Pausa y fogueo – Alfonsina

Pausa y fogueo, el cuarto disco de Alfonsina, salió al mundo en marzo y se convirtió en una selección de inspiración. Un álbum de colaboraciones entre la cantautora uruguaya y algunas de las voces más poderosas de la canción regional como Paulinho Moska en Perder algo de tiempo o Laura Canoura en la emoción a flor de piel de Casas unidas. En nueve canciones Alfonsina propone un camino que se convierte en un regalo de calma y revelación. Un regreso a texturas acústicas y la progresión tranquila de canciones como Love ride con Gastón Pauls, Cambio la mirada junto a Santiago Moraes, Ruido con Nicolás Ibarburu, Amanece junto a Lu Ferreira y una versión preciosísima de Carinhoso, el clásico de la Música Popular Brasileña de Pixinguinha y Braguinha. Un paisaje sonoro.

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Suma Camerata - Suma Camerata

El proyecto Suma Camerata tiene a tres de los referentes más talentosos de la música uruguaya al frente —Luciano Supervielle, Pedro Dalton y Juan Casanova— y viene cosechando shows inolvidables desde 2022 a partir de la fusión en escena del rock, la electrónica y la música clásica. El trío funciona a partir de covers de canciones propias y ajenas que ganan nuevo espesor con la intervención de la producción e interpretación al piano de Supervielle, las cuerdas y los vientos de la banda que acompaña y un juego vocal de parte de Casanova y Dalton, que elevan la poesía de estas letras. Su primer disco está disponible desde hace algunas semanas y se basa en el registro del show que, en 2023, Suma Camerata dio en el Auditorio Nacional del Sodre. El repertorio tiene puntos altísimos, entre ellas las hermosas versiones de Y la nave va, Avenida de los Ginkgos, Funeral de la plata y Flores en mi tumba.

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The Mountain - Gorillaz

El duelo siempre es un gran motor creativo, y eso confirmaron Damon Albarn y Jamie Hewlett, cabeza creativa detrás del proyecto Gorillaz. Para su último disco, The Mountain, el dúo viajó hasta Varanasi, capital espiritual de la India a las orillas del río Ganges, en el marco del luto que les dejó la muerte de los padres de ambos, que murieron con pocos meses de diferencia. Allí, inspirados por los ritmos y las tradiciones hindúes en torno al tránsito hacia el mundo de los espíritus, generaron las canciones de un disco conceptual que por momentos recuerda al mítico Plastic Beach, que tiene colaboraciones insólitas que salen muy bien paradas y que, tras el popero y exitoso Cracker Island, entrega una faceta más introspectiva de los artistas que sale ganando y reafirma el gran momento compositivo de Albarn. Puntos altos: The Mountain, Orange County, The Empty Dream Machine, The Sad God.

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cosas que no mueren – Rodra

El camino multisensorial de cosas que no mueren, el segundo disco de estudio de la uruguaya Rodra, se reveló en los últimos momentos del primer semestre del año como un refugio natural. Un álbum en el que la cantautora uruguaya expone todos sus perfiles sonoros, desde la intensidad desgarradora del rock, el brillo pop y la inspiración del candombe para que los males se vayan bailando al mar. Brillante incluso en los momentos de oscuridad. El disco se convierte en una exploración honesta y vulnerable sobre las múltiples implicancias del peso exterior sobre la experiencia femenina, el poder protector de la amistad, el amor, la añoranza y la bronca. Rodra hace de once canciones un viaje emocional para bailar, llorar y gritar con colaboraciones con artistas como Victoria Brion y Flor Sakeo.