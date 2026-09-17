Vertiente Artiguista afirmó que "restar fiscales adscriptos" a Lesa Humanidad "constituye un retroceso inadmisible" en investigaciones

El sector de la Vertiente Artiguista del Frente Amplio (FA) afirmó que "restar fiscales adscriptos" a la sede de Crímenes de Lesa Humanidad "constituye un retroceso inadmisible" en causas sobre violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura .

La fiscal de Corte Mónica Ferrero había afirmado que no iba a eliminar la fiscalía en cuestión, pero que sí se le agregarían otras competencias . También en una comparecencia de Ferrero al Senado por la Rendición de Cuentas, contó que le pidió fiscal Ricardo Perciballe (a cargo de la Fiscalía Crímenes de Lesa Humanidad) que apoyara a la fiscal de Homicidios Sabrina Flores con una de sus adscriptas .

El fiscal Perciballe dijo el miércoles que este, y otro traslado, "es un claro debilitamiento" a su fiscalía. "La fiscal de Corte está violando una sentencia de la Corte Interamericana”, dijo entrevistado en La Diaria Radio.

Ferrero dijo que no eliminará Fiscalía de Crímenes de Lesa humanidad pero sí se le agregarán competencias

Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

Por su parte, el sector del FA afirmó que la fiscal de Corte "subestima el volumen y la complejidad de las causas" de esa fiscalía.

"El Estado uruguayo se encuentra bajo la estricta obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maidanik y otros vs. Uruguay. Dicho fallo mandata taxativamente el fortalecimiento material y humano de la Fiscalía Especializada. Las medidas y declaraciones señaladas avanzan en sentido contrario", añade el comunicado de la Vertienete.

El sector político, por otra parte, respaldó el accionar de Perciballe."Expresamos nuestro firme apoyo y respaldo a la persona (...) así como a todo su equipo de trabajo, quienes han actuado con total independencia del poder político partidario y social", sentenció el comunicado.

Sobre el traslado de la primer adscripta, Ferrero había afirmado que Perciballe había accedido "gustosamente". Pero el fiscal, por otra parte, dijo en una entrevista con Lado B de TV Ciudad que "de ninguna manera" la fiscal de Corte le pidió su consentimiento.

"Nunca me llamó. Lo que hizo fue quitarnos a una fiscal adscripta. Yo me comuniqué, no con ella, (sino) con quien lo comunicó, para decirle que aceptábamos eso pero hasta el 18 de setiembre. Hay reglas mínimas de decoro y, además, de diálogo", criticó el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad.