Intendente de Salto alertó por un "apagón logístico" ante El Niño: "Prácticamente no se va a poder transitar"

El intendente de Salto, Carlos Albisu , advirtió este jueves que las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden provocar un “apagón logístico” en las zonas del país que resulten afectadas, con daños en calles y caminos rurales que dificulten o directamente impidan la circulación.

“Entonces, para el momento se va a hacer un tema más que nada para contener los diferentes problemas de las evacuaciones y todo eso, y en el después todo indica, y así se dijo también ese día en la reunión (con el presidente) que vamos a tener un apagón logístico. ¿Qué es un apagón logístico? Las calles destruidas y la caminería rural, toda de los lugares que afecte, prácticamente que no se va a poder transitar ”, afirmó Albisu este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

La advertencia surge una semana después de la reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo con los 19 intendentes en la estancia de Anchorena, en Colonia, para coordinar la respuesta del gobierno nacional y las intendencias ante los posibles efectos de El Niño. Del encuentro también participaron autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

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Albisu contó que durante ese encuentro varios intendentes plantearon la posibilidad de acceder de forma anticipada a recursos para realizar obras de prevención , principalmente en la caminería que podría verse afectada por las lluvias.

“Muchos dijimos si en la previa se puede llegar a tener estos recursos para preparar caminerías, algunos lugares puntuales que llevan muchos recursos económicos. No. Es para el momento y para el día después”, sostuvo.

Tras la reunión del 10 de setiembre, Orsi había asegurado que el gobierno dispondrá de recursos para prevenir y atender los efectos de eventuales emergencias climáticas. El presidente explicó que existen fondos de contingencia y diferentes líneas de transferencia y señaló que, ante daños en la caminería rural, también se podría recurrir a recursos provenientes de organismos internacionales.

Albisu pidió una respuesta rápida ante los eventuales daños

El intendente de Salto sostuvo que, una vez ocurrido el evento climático, será necesario actuar rápidamente para recuperar la infraestructura dañada, debido al impacto que una interrupción de la circulación puede tener no solo sobre la producción sino también sobre servicios esenciales.

“Hay que salir rápidamente a recomponer eso y un poco ahí es donde, desde el Poder Ejecutivo, desde el Sinae y desde el Congreso de Intendentes, con la OPP por supuesto, trabajar en conjunto y rápidamente porque en esto va a tener que ser muy rápido, un pronto, listo y ya, porque ahí sale la producción, pensando en lo rural, pero también sale la ambulancia, entra y sale la educación y la gente”, afirmó Albisu.