Abuela Coca y sus 35 años de tuco: el festejo del aniversario, el disco que les cambió todo y cómo fue tener a Rada y Jaime Roos como mentores

La banda uruguaya Abuela Coca se encuentra en una etapa de revisión y celebración. Tras un período de pausa iniciado en 2018, el grupo retomó su actividad en 2025 con una vitalidad renovada, y ahora está preparando lo que será el festejo de sus 35 años de trayectoria. Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, el músico Martín Morón analizó el presente de la formación y los hitos que marcaron su evolución desde los años 90 hasta la actualidad.

El próximo 17 de octubre, la banda se presentará en la Rural del Prado con un espectáculo ambicioso: un recorrido de 35 canciones estructurado en 15 escenas, diseñado bajo una lógica teatral. "Nuestro show de confort suelen ser 20 canciones. Ahora estamos recuperando temas que hacía mucho no tocábamos, lo que nos obligó a reaprender gran parte del repertorio", explicó Morón.

Aunque la cifra de 35 años es el eje de la celebración, Morón admite que la fecha exacta de fundación es un tema de debate interno. "Es impreciso, como un embarazo. Algunos dicen 1991, otros 1992. Llegamos a un consenso de entenderlo como un proceso de gestación", señaló el músico.

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Para el integrante de la banda, el regreso tras la pausa de seis años no debe entenderse como un simple retorno, sino como un "reencuentro". Según relató, la decisión de volver a los escenarios tras su presentación en el Cosquín Rock 2025 fue orgánica. "Nunca hubo una ruptura ni peleas. Seguíamos en contacto constante. Necesitábamos oxígeno, pero la adrenalina de volver a tocar después de ese festival, que fue un show relativamente corto, nos demostró que la banda tenía mucho más para decir", afirmó.

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El ritmo del barrio: el disco que funcionó como pasaporte

Al analizar la discografía de Abuela Coca, Morón identifica tres etapas claras, siendo El ritmo del barrio el punto de inflexión que permitió la internacionalización del grupo. Este álbum de 2001, recientemente reeditado en vinilo, no solo consolidó el sonido de la banda, sino que facilitó sus giras por Europa, con especial énfasis en Alemania.

"Ese disco fue nuestro pasaporte. Fue el trabajo que más tiempo me llevó producir. En aquel momento, la temática del exilio económico de los uruguayos estaba muy presente y el título del álbum terminó maridando perfectamente con esa realidad social", recordó Morón.

Un detalle particular de este material es su icónica portada, que presenta un primer plano de una mujer mayor con un filtro naranja. Según Morón, la elección fue casi instintiva: "Era una señora que nos vio crecer, una figura muy cercana a la familia, era como una nana. Se llamaba Eduarda Mariquita y le decíamos doña María. Cuando vimos la foto, no hubo dudas ni castings. Fue una imagen imbatible que definió la identidad visual de esa etapa".

La influencia de Mano Negra, Rada y Jaime Roos

La historia de Abuela Coca está intrínsecamente ligada a figuras clave de la música regional. El recordado Cargo 92, evento que trajo a la banda Mano Negra a Uruguay, es señalado por Morón como un momento fundacional para la escena local. "Dejó un tatuaje en la cultura uruguaya. Muchos integrantes de la banda se vieron influenciados por esa propuesta, que cambió la forma de entender el espectáculo en vivo", sostuvo, aunque aclaró que él no estuvo presente en ese evento, pero si compañeros como "Chole" Giannotti.

Asimismo, el músico destacó el rol de mentores que cumplieron Ruben Rada y Jaime Roos en los inicios de la banda. "Tener la sugerencia de Rada y Jaime en nuestros comienzos fue algo que nos marcó. En un momento donde grabar era extremadamente costoso y complejo, su apoyo y su mirada profesional nos dieron el orden necesario para profesionalizar nuestro sonido", concluyó.

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Rada ejerció como productor artístico no oficial en el disco debut de la banda, mientras que Roos los recomendó a la discográfica internacional Sony cuando esta desembarcó en Uruguay, lo que llevó a que la empresa financiara el segundo disco del grupo, Después te explico.

Con la mirada puesta en el show de octubre, Abuela Coca se prepara para un despliegue que busca sintetizar tres décadas de música, autogestión y una identidad que, a pesar de los cambios en la industria, se mantiene fiel a sus raíces humanistas y barriales. Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Red Tickets.