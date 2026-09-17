Los números de Canal 5 en el Mundial 2026: un millón de espectadores, récord de rating, y US$ 5800 de ganancia

Este sábado 19 de setiembre se van a cumplir dos meses exactos del momento en el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de Estados Unidos, Donald Trump, le entregaron la Copa del Mundo a Rodri y España celebró su segundo título en Nueva Jersey tras derrotar a Argentina en la final del Mundial 2026 . Casi 60 días después del final del torneo, Canal 5 publicó su balance sobre la cobertura y la transmisión del evento.

El medio público fue el único canal de la televisión abierta uruguaya en transmitir el Mundial (para ser más precisos, un tercio: 32 de los 104 partidos disputados en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio de este año), un quiebre con respecto a los antecedentes de los torneos previos, que habían salido a través de los tres canales abiertos privados.

De acuerdo al balance del canal, al que accedió El Observador, las transmisiones de Canal 5 marcaron audiencias históricas para el medio, con más de un millón de espectadores para los tres partidos de la selección uruguaya en el torneo : los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde, y la derrota ante la eventual campeona España que determinó la eliminación en fase de grupos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

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Según los datos de la consultora Ibope, contratada por Canal 5 en la previa del torneo, s e estima que los contenidos mundialistas llegaron a un total de 2,4 millones de espectadores en todo el país.

Más allá de los números de audiencia, el saldo económico fue también favorable para el medio público, aunque la cifra a favor es llamativa: U$S 5869.

El balance económico del canal señala que se gastaron U$S 4,900.308 millones para poner el Mundial al aire en televisión y streaming (fue transmitido a través de Antel TV tras una alianza con la empresa estatal de telecomunicaciones), mientras que los ingresos obtenidos por publicidad fueron U$S 4,906.177.

El canal destaca que la venta de anuncios "se distribuyó en montos similares entre el sector público y sector privado, marcando una verdadera innovación en el financiamiento de proyectos de los Medios Públicos, al inaugurar una nueva forma de vinculación con el sector privado".

"La venta de publicidad para Canal 5 fue inédita, en volumen y participación de privados", agrega el reporte del canal.

El rating del Mundial en Canal 5: del duelo con DirecTV a un récord

AFP

Canal 5 señaló que el partido entre Uruguay y España tuvo "el mayor registro de audiencia de la historia reciente" de la señal, batiendo el récord que habían establecido los dos duelos anteriores de la selección uruguaya en la fase de grupos. Se estima que más de un millón de espectadores siguieron los partidos de la Celeste entre televisión abierta y Antel TV.

En junio, luego del encuentro, la consultora Ibope señaló que el partido tuvo en promedio una marca de 34,9 puntos de rating en la medición de hogares, que equivale a unas 165.321 residencias en Montevideo y su área metropolitana, donde se realizan las mediciones.

En total, Canal 5 emitió 249 programas vinculados al mundial (cifra que incluye los 32 partidos, previas, análisis y especiales), para un total de más de 158 horas de contenido.

De acuerdo a los datos de Ibope, "más de 9 de cada 10 hogares en Montevideo siguieron el mundial en Canal 5", mientras que "tres cuartos de la población de Montevideo" lo vio a través de esa señal. Esas cifras incluyen a todos quienes consumieron algún contenido de Canal 5 a lo largo de todo el Mundial.

Llevado a números, la cobertura mundialista tuvo un alcance de 833.000 espectadores en Montevideo, y en las mediciones de hogares, llegó a 400.000 residencias, el 91,64% de los hogares con televisión en la capital.

Ibope señala que se estima que 2.419.000 personas vieron algún contenido del Mundial en Canal 5 a nivel nacional, según una proyección realizada hacia el resto del país en base a las mediciones que se hacen en Montevideo.

La mayor parte de la atención del público estuvo en los partidos y en las tres ceremonias de apertura que se realizaron en cada uno de los países sede, así como en la clausura previa a la final entre Argentina y España.

Nicolás Otamendi de Argentina ante Mikel Merino de España por la final del Mundial 2026 FOTO: AFP

La final tuvo, además, el momento de mayor encendido de todo el torneo en la pantalla del medio público. Fue a las 17.14 horas de ese domingo, sobre el comienzo del segundo tiempo del tiempo reglamentario, cuando las mediciones indicaron que Canal 5 tenía un 37,5% del rating de hogares.

Los datos de la consultora (así como los de Exacta, la otra empresa que mide ratings en Uruguay) señalan que Canal 5 superó en los partidos de la selección uruguaya el rating de la cadena internacional DSports, de la empresa DirecTV, la otra opción televisiva para el público local —además de la plataforma Disney+ en streaming—. Ibope señala en su reporte final del torneo que Canal 5 "duplicó" las cifras de DirecTV en esos tres partidos.

"Recuperar protagonismo": el balance de Canal 5 sobre el Mundial

Números aparte, el canal asegura que la transmisión del Mundial fue un éxito ya que "dejó capacidades instaladas" entre las que resaltan "la experiencia en grandes producciones, el fortalecimiento comercial y el trabajo integrado" entre los distintos medios públicos y Antel; y que "recuperó la confianza de la gente y del mercado publicitario".

"La experiencia demostró que el servicio público y la excelencia operativa son dimensiones complementarias que nos permiten recuperar protagonismo en la conversación nacional", afirma el documento del canal dirigido por Érika Hoffmann.

"La transmisión del Mundial fue concebida como una aspiración estratégica: demostrar que un medio público podía participar activamente en un acontecimiento de escala internacional", concluye el balance. "No solamente para adquirir derechos deportivos, sino para garantizar el acceso universal al acontecimiento":