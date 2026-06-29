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Uruguay-España fue el partido más visto del Mundial 2026: la cifra histórica que marcó el encuentro en el que la selección quedó afuera

El partido entre Uruguay y España fue el más visto en televisión abierta de los tres que jugó la selección en el Mundial 2026: las cifras que alcanzó Canal 5

29 de junio de 2026 14:13 hs
La selección de Uruguay en su partido contra España

La selección de Uruguay en su partido contra España

La gente acompañó, pero no alcanzó. El partido del pasado viernes entre Uruguay y España, que se saldó con victoria 1-0 para el equipo europeo y determinó la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 en fase de grupos fue el más visto de los tres que disputó La Celeste en el torneo, según los datos de rating de la televisión local.

La consultora Ibope, que realiza desde este mes las mediciones oficiales de Canal 5, el canal que emite el torneo en la televisión abierta uruguaya, señaló que el partido tuvo en promedio una marca de 34,9 puntos de rating en la medición de hogares, que equivale a unas 165.321 residencias en Montevideo y su área metropolitana, donde se realizan las mediciones.

La cifra marca un pico histórico para el canal público, que ya había tenido sus dos picos anteriores con los dos partidos previos de la selección en el Mundial: la transmisión de Uruguay-Arabia Saudita tuvo un promedio de 32,7 puntos de rating, mientras que el Uruguay-Cabo Verde tuvo un promedio de 33,8 puntos de rating.

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Hasta el último minuto

De acuerdo a datos de la consultora Exacta, Canal 5 superó en rating a DSports, que también emitió el partido. De acuerdo a sus mediciones de audiencia, la señal estatal tuvo un promedio de 26,8 puntos de rating, por encima de los 16,9 de la señal de la cadena internacional.

Los datos señalan que a pesar de ser un partido que terminó en derrota y eliminación, el público permaneció frente a la pantalla (en promedio) durante una hora y 17 minutos, una cifra alta para ese contexto.

Además, las cifras de la consultora señalan que el gol de España, sobre el final del primer tiempo, no significó una caída de audiencia, sino que el público permaneció hasta el final frente al televisor.

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