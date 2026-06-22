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Uruguay-Cabo Verde: el decepcionante empate fue lo más visto del Mundial 2026 hasta ahora en la televisión uruguaya

El empate 2 a 2 que complicó las chances uruguayas en el Mundial 2026 fue, hasta el momento, el partido con mayor cantidad de espectadores en Canal 5

22 de junio de 2026 12:49 hs
Uruguay vs Cabo Verde
EFE

Uruguay se jugaba mucho en el partido de este domingo frente a Cabo Verde, y eso se manifestó en la decepción colectiva que se vivió en las horas siguientes al empate 2 a 2 en todos los uruguayos. Sin embargo, en donde también se manifestó el peso del partido fue en la cantidad de espectadores que lo vieron, que al menos en Canal 5 llegó a un nuevo pico histórico.

Esa cifra equivale a unos 148.000 hogares (en Montevideo y área metropolitana) que sintonizaron el partido. Eso lo convirtió con distancia en lo más visto del día y del fin de semana, seguido por Teledía Domingo de Canal 4, que marcó un lejano 9,1 puntos.

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Por su parte, la transmisión de Alemania ante Costa de Marfil en Canal 5 cerró el podio del fin de semana con 8,8 puntos de rating.

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