Uruguay-Cabo Verde: el decepcionante empate fue lo más visto del Mundial 2026 hasta ahora en la televisión uruguaya

Uruguay se jugaba mucho en el partido de este domingo frente a Cabo Verde , y eso se manifestó en la decepción colectiva que se vivió en las horas siguientes al empate 2 a 2 en todos los uruguayos. Sin embargo, en donde también se manifestó el peso del partido fue en la cantidad de espectadores que lo vieron, que al menos en Canal 5 llegó a un nuevo pico histórico.

Este domingo, el partido ante los isleños tuvo un promedio de 33,8 puntos de rating , según los datos de la consultora Ibope, que mide al canal público desde este mes.

Esa cifra equivale a unos 148.000 hogares (en Montevideo y área metropolitana) que sintonizaron el partido . Eso lo convirtió con distancia en lo más visto del día y del fin de semana , seguido por Teledía Domingo de Canal 4, que marcó un lejano 9,1 puntos.

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Por su parte, la transmisión de Alemania ante Costa de Marfil en Canal 5 cerró el podio del fin de semana con 8,8 puntos de rating.

La cifra marcó otro pico histórico para el canal público, que ya había logrado este año su marca más alta con el debut de Uruguay en la Copa del Mundo ante Arabia, con 32,7 puntos de rating.

Canal 5 es el único canal abierto que transmite los partidos de la selección uruguaya en el Mundial, y tiene además la "ventaja técnica" de que si se ve al canal por antena, la señal de la transmisión llega antes que si se ve por cable o streaming, ya sea en ese canal u otro.