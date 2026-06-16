El rating de Uruguay-Arabia: Canal 5 llegó a una marca histórica con el debut de la celeste en el Mundial 2026

Canal 5 tuvo este lunes una medición de rating histórica con su transmisión del partido Uruguay-Arabia Saudita por la primera etapa de la fase de grupos del Mundial 2026, que terminó con empate 1 a 1. La transmisión tuvo un promedio de 32,7 puntos de rating, según los datos de la consultora Ibope, que mide al canal público desde este mes.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Esa cifra equivale a unos 143.000 hogares (en Montevideo y área metropolitana) que sintonizaron el partido. Eso lo convirtió con distancia en lo más visto del día, seguido por el post partido, también en Canal 5, que tuvo un promedio de 10,8 puntos. El podio lo cierra la gala de Gran Hermano Argentina, que emitió Canal 10, que tuvo 10,1 puntos.

La cifra marca un pico histórico para el canal público, que ya había logrado este año su marca más alta con el amistoso Uruguay-Inglaterra que se jugó en marzo, y tuvo 22 puntos de rating.

Canal 5 es el único canal abierto que transmite los partidos de la selección uruguaya en el Mundial, y tiene además la "ventaja técnica" de que si se ve al canal por antena, la señal de la transmisión llega antes que si se ve por cable o streaming, ya sea en ese canal u otro.