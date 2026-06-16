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El rating de Uruguay-Arabia: Canal 5 llegó a una marca histórica con el debut de la celeste en el Mundial 2026

El partido Uruguay-Arabia Saudita, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 fue lo más visto del lunes, con una cifra de audiencia histórica para Canal 5

16 de junio de 2026 12:13 hs
Uruguay

Uruguay

Foto: Chandan Khanna/AFP

Canal 5 tuvo este lunes una medición de rating histórica con su transmisión del partido Uruguay-Arabia Saudita por la primera etapa de la fase de grupos del Mundial 2026, que terminó con empate 1 a 1. La transmisión tuvo un promedio de 32,7 puntos de rating, según los datos de la consultora Ibope, que mide al canal público desde este mes.

Esa cifra equivale a unos 143.000 hogares (en Montevideo y área metropolitana) que sintonizaron el partido. Eso lo convirtió con distancia en lo más visto del día, seguido por el post partido, también en Canal 5, que tuvo un promedio de 10,8 puntos. El podio lo cierra la gala de Gran Hermano Argentina, que emitió Canal 10, que tuvo 10,1 puntos.

La cifra marca un pico histórico para el canal público, que ya había logrado este año su marca más alta con el amistoso Uruguay-Inglaterra que se jugó en marzo, y tuvo 22 puntos de rating.

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El pico de rating del partido de Uruguay se dio al momento del gol del empate celeste, convertido por Maxi Araújo, cuando llegó a 36,3 puntos.

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