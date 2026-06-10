Aire vs cable vs streaming: ¿quién gritará primero el gol de Uruguay en el Mundial 2026?

Con el Mundial 2026 en el horizonte, miles de uruguayos compran televisores nuevos y eligen sus relatores favoritos. Pero hay un factor que pasa desapercibido: la elección del formato de transmisión determina si serás el primero en gritar el gol o si lo verás después que el resto.

En El Observador realizamos una medición en vivo para cuantificar esta diferencia. El jueves a la tarde, sincronizamos cuatro televisores conectados a diferentes formatos de transmisión mientras Canal 5, que tiene los derechos de transmisión de los partidos de Uruguay, emitía el programa Buscadores.

Los resultados son concretos: la transmisión por aire es el que aparece antres, mientras que la TV cable demora 5 segundos, la TV satelital 11 segundos y el streaming 1 minuto 11 segundos.

Algunos matices: la app con la que se transmitió Canal 5 fue DGO. Si un usuario usa una app de la TV cable (NS Now o MC GO Live, por ejemplo), tarda solo algunos segundos en devolver el resultado pese a que es streaming.

El Observador también realizó una prueba en vivo en un partido de rugby de la semana pasada y la app Disney+, que también tiene comprados los derechos de transmisión para algunos partidos de la Copa del Mundo. El delay entre lo que la persona veía en vivo, en el lugar de los hechos, y lo que transmitía la app era de 48 segundos.

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La arquitectura de cada transmisión

Según Omar De León, ingeniero experto en telecomunicaciones, el retardo de una transmisión depende de cuántos pasos debe atravesar la señal antes de llegar al televisor: cómo se codifica, cómo viaja, cuántas veces se procesa y si el sistema guarda algunos segundos de video en memoria antes de mostrarlo.

En la TV por aire, la señal del programa se codifica digitalmente en el centro de operaciones, usando la norma ISDB-T, y luego se emite al aire. El televisor la recibe y la decodifica de forma continua. Como no se divide el contenido en partes ni se acumula video en memoria, De León estima que el retardo es bajo, de entre 1 y 3 segundos.

La televisión por cable tradicional opera mediante un flujo continuo y constante, similar a una señal ininterrumpida que viaja desde la cabecera del operador hasta el hogar del usuario. Este sistema, apoyado en el estándar de compresión HEVC/H.265 y el protocolo MPEG-TS, permite prescindir del proceso de segmentación y posterior ensamblaje de archivos, logrando así una latencia mínima de apenas 2 a 4 segundos y garantizando una experiencia de visualización en tiempo real mucho más directa que la de los servicios basados en internet.

En la TV satelital, la señal hace un viaje mucho más largo: sube hasta un satélite geoestacionario ubicado a unos 36.000 kilómetros y después vuelve a la Tierra. Ese recorrido total, de unos 72.000 kilómetros entre la antena de emisión y la de recepción, agrega aproximadamente 240 milisegundos.

Sin embargo, De León aclara que ese viaje no es el principal responsable de la demora. La mayor parte del retardo aparece por los transportes, el procesamiento intermedio y los buffers, es decir, pequeñas reservas de señal que el sistema guarda para asegurar que la transmisión no se corte. En total, estima un retardo de entre 3 y 7 segundos.

En el streaming por internet mediante aplicaciones globales como YouTube, el funcionamiento es distinto. El video se codifica donde se genera, se envía a servidores en la nube, se corta en pequeños paquetes de algunos segundos y se generan versiones en distintas calidades para adaptarse a la conexión de cada usuario.

Luego, esos fragmentos se distribuyen por redes mundiales de contenido. La aplicación del televisor no muestra necesariamente lo último que acaba de llegar, sino que descarga varios segmentos y los guarda en memoria antes de reproducirlos. Es como si antes de empezar a leer una historia alguien esperara tener varias páginas impresas sobre la mesa para evitar quedarse sin la siguiente. Esa reserva mejora la estabilidad, pero aumenta el retardo. Por eso, según De León, en plataformas globales el atraso suele ubicarse entre 20 y 40 segundos, aunque a veces puede superar esos valores.