Nuevo aeropuerto de Rocha: el impulso al turismo premium y el cambio en el mapa aéreo que proyectan desde el departamento

Con US$ 40 millones de inversión Corporación América—empresa que gestiona la red aeroportuaria en Uruguay— proyecta el desarrollo de una nueva terminal aérea en el departamento de Rocha, puntualmente entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha.

Las tierras sobre las que se construirá el aeropuerto se encuentran entre dos áreas protegidas que ya fueron adquiridas por la compañía encargada de gestionar 52 aeropuertos en Argentina, Armenia, Brasil, Italia, Uruguay y Ecuador donde su operación en Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, se concibió como la primera terminal aérea ecológica del mundo.

La adquisición del predio en Rocha contó con el visto bueno de la Dinacia, y también de las autoridades nacionales y departamentales, según informaron fuentes cercanas a la compraventa a Café y Negocios.

Precios internacionales con costos uruguayos: el "paradójico" momento que atraviesa el turismo y por qué es urgente apuntalar la competitividad

La tensión entre Trump y Canadá golpea al turismo: los viajes de canadienses a EEUU cayeron un 25% en 2025

Este aeropuerto, que tendrá lugar sobre la ruta 10, en la intersección con Camino al Caracol, ya se posiciona como un factor decisivo a la hora de conquistar a turistas e inversores de alto nivel de ingresos a la zona .

“Rocha está en un tiempo bisagra”. Así define el presente de su departamento el intendente Alejo Umpiérrez. Desde su perspectiva, Rocha empezó a captar las miradas de visitantes de altos ingresos que buscan un turismo “complementario con Maldonado y Punta del Este”.

“El aeropuerto va a permitir el acceso a esta nueva vertiente de turismo que se está abriendo”, define Umpiérrez y señala que la nueva terminal aérea también permitirá ordenar el tráfico aéreo que ya se encuentra en la zona y también "descongestionar (al aeropuerto) Laguna del Sauce que hoy tiene una operativa muy importante que se va a trasladar a este nuevo aeropuerto, y obviamente va a ser un punto de referencia para José Ignacio también”.

Este aeropuerto recibirá vuelos internacionales, “no comerciales, pero sí en principio charters y vuelos privados”, apunta Umpiérrez representará un “impacto importante” en medio de un “un proceso de cambio muy acelerado en los últimos años con una importante inversión en infraestructura” entre las que destaca la doble vía en la ruta 9 que llega a Rocha e inversiones en la costa del departamento que alcanzan los US$ 30 millones, entre lo ejecutado durante el periodo pasado y lo previsto para el actual.

Para el director de Turismo de Rocha, Roque Baudean, el dinamismo será evidente, en especial, en el área oeste del departamamento. "Es importantísimo porque justamente hay loteos con inversiones importantes en tierras”, define". Para ese publico "muy selecto" tener una alternativa al aeropuerto de Laguna del Sauce es fundamental, sobre todo, "en determinadas fechas en las que está colmado". En la misma línea anticipa que esto puede llevar al desarrollo de "nuevas infraestructuras hoteleras" en la zona , que se sumen al derrame natural que la llegada de ese público conllevará para Rocha.

En tanto, Baudean apunta que en caso de querer avanzar hacia una actividad aéronáutica más intensiva en el departamento debería cobrar fuerza la posibilidad de una terminal aérea binacional con Brasil en Chuy, que habilite la llegada de vuelos comerciales. "Eso te da acceso a que en Brasil el gobierno federal subvencione los vuelos como si fueran internos, así podés tener un mayor desarrollo de las líneas regulares de pasajeros aéreos", considera el director de Turismo a propósito del desarrollo de la actividad en la zona.

El derrame en real estate

El efecto del turismo de alta gama que llega al este no queda únicamente en la temporada de verano, sino que es el perfil que luego apuesta a inversiones inmobiliarias y productivas de mayor volumen, “y eso va a ser un elemento removedor para Rocha hacia adelante”, visualiza el intendente.

En los hechos, al sur de la Ruta 10, en el límite entre Maldonado y Rocha, la zona de El Caracol se convirtió en la cuna de nuevas inversiones de alto nivel, regionales y extra región.

El proyecto del aeropuerto internacional fue uno de los impulsores del real estate en esta región donde las compraventas de charcas marítimas rondan los US$ 6 millones. Los principales inversores son de origen brasileño aunque los especialistas del sector apuntan que cada vez es más habitual ver compradores que llegan desde fuera de la región.

La falta de conectividad es uno de los factores que frena a ese inversor premium a la hora de elegir Uruguay como destino, apunta Ignacio Sorhuet, general manager en Uruguay de la inmobiliaria de real estate de lujo Fine & Country. Desde su perspectiva, el aeropuerto internacional en Rocha dinamizará el departamento y es una buena noticia, además, para José Ignacio, que es el área de mayor demanda de turismo premium en Maldonado. En esta línea permitirá además que ese perfil de clientes se acerque cada vez más a Rocha.

“A los que antes venían solamente en verano, les sirve venir todo el año. Los brasileños están sacando muchas residencias en Uruguay y les tienta venir a vivir a Uruguay”, afirma el referente en real estate de alta gama, pero repara en que a un cliente de San Pablo esa decisión hoy le significa tener que aterrizar en Laguna del Sauce, lo que conlleva más inconvenientes para su movilidad.

En cambio, sostiene Sorhuet, con el nuevo aeropuerto el descenso sería frente al proyecto Las Garzas del empresario argentino Eduardo Costantini que posiblemente potencie su actividad y la del entorno.

“Toda la zona entre Puente Garzón hasta el aeropuerto, Costa Bonita y los Caracoles va a crecer. Al mismo tiempo está muy cerca de La Paloma que también se va a mover junto con los demás balnearios”, finaliza Sorhuet.