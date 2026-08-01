Un recorrido por tres edificios históricos de 18 de Julio, los negocios que les dieron vida y desaparecieron con el tiempo

Recorrer la Avenida 18 de Julio es atravesar buena parte de la historia arquitectónica y comercial de Montevideo . Sus edificios, que además de destacarse por su valor patrimonial, albergaron algunos de los negocios que marcaron la vida de los montevideanos durante el último siglo, son testigos de transformaciones urbanas, negocios y cambios en la vida de la ciudad.

Bajo esa premisa nació Montevideo Antes y Ahora , un tour del emprendimiento uruguayo Peatonal Tours, dedicado a recorrer la ciudad a través de su historia urbana y patrimonial .

"Los edificios conservan la historia y, al mismo tiempo, reflejan el presente. Ese contrapunto entre el antes y el ahora permite entender cómo cambia la ciudad, las costumbres y las sensibilidades de cada época", explicó Sebastián Magallanes, cofundador de Peatonal Tours.

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Además, con el objetivo de seguir rescatando la memoria urbana, el emprendimiento realizará durante agosto nuevos recorridos temáticos dedicados a bancos, teatros y otros edificios históricos de Montevideo.

Luego de participar en el recorrido, Café & Negocios seleccionó tres de los edificios incluidos en el circuito de Montevideo Antes y Ahora para repasar su historia en esta nota. Uno fue reformado en varias oportunidades, otro fue adquirido por la Intendencia de Montevideo y funciona como un centro dedicado a la fotografía y un tercero alberga una multinacional de comida rápida y oficinas corporativas.

Del bazar más emblemático de Montevideo a resguardar la memoria de la ciudad

Centro de Fotografía

En Avenida 18 de Julio 885, entre las calles Andes y Convención, se encuentra un edificio con un característico estilo Art Decó que fue construido en la década de 1930.

La construcción, que se caracteriza por una fachada simétrica con múltiples vidrieras en sus varios pisos, se inauguró como sede de la sastrería El Signo Rojo.

Sin embargo, en los primeros años de la década de 1940 el edificio fue adquirido por la firma Estanislao Diez S.A., que instaló allí el emblemático Bazar Mitre.

En este negocio, atendiendo una tendencia que se repetía en otras tiendas de la época, se vendían una gran variedad de productos, desde cristalería, adornos, artículos de cocina, perfumería, pesca, juguetería y librería.

Esto lo posicionó durante la segunda mitad del siglo XX como uno de los bazares más importantes de Montevideo, llegando a emplear a más de sesenta personas. Pero a principios de los 2000, según reportan crónicas de la época, la falta de rentabilidad y los cambios en el consumo llevaron a su cese definitivo.

En 2007, el edificio fue adquirido por la Intendencia de Montevideo, que instaló allí el Bazar de las Culturas / Museo de las Migraciones (MUMI). En noviembre de 2011 el MUMI pasó a ser parte del Complejo Cultural Muralla Abierta (Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras) y la Intendencia dispuso que el edificio pasara a ser la sede del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF). Paralelamente fue objeto de una obra de remodelación edilicia, con el fin de adaptar su estructura a las necesidades de la nueva institución y permitir su instalación definitiva en este lugar.

La obra, a cargo de la Arquitecta Laura Fleitas del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño de la IM, detallan desde CdF, se desarrolló en varias etapas: entre 2011 y 2012 se restauró la fachada, se agregó un doble vidrio con cámara de aire en sus ventanales y se repararon la contra-fachada, la azotea y las medianeras. Además se rehabilitaron los ascensores originales, cambiando su maquinaria de funcionamiento. En 2014 se implementó un refuerzo estructural en el segundo piso, preparándolo para albergar una cámara de conservación del CdF y se habilitó un segundo entrepiso sobre la planta baja, en el frente del edificio.

Actualmente el lugar alberga exposiciones de fotografía, talleres y charlas, convirtiéndose en parte activa de la memoria y preservación de la historia de la ciudad.

La historia de la primera tienda por departamentos del país

Montevideo Antiguo

A nivel de tendencias de negocio, el siglo XX se caracterizó en la capital uruguaya por el auge de las grandes tiendas o tiendas por departamento, una tendencia que surgió en grandes capitales como París y Londres y que con el tiempo se fue extendiendo a otras capitales europeas y estadounidenses, hasta llegar a la región.

En Uruguay, London Paris fue la primera de las tiendas con este modelo de negocio.

Según recoge una investigación sobre el tema, realizada por Natalia Olivera, el edificio London París o Edifício The Standard Life, ubicado esquina de la Avenida 18 de Julio y la calle Río Negro, fue construido alrededor de los años 1905 por el arquitecto John Adams. Su arquitectura, también llamativa, es de estilo ecléctico-historicista, una corriente que buscaba recuperar la arquitectura de épocas anteriores imitando dichos estilos e incorporando características típicas de la actualidad de ese momento.

Originalmente la construcción fue concebida como sede de la empresa de seguros británica The Standard Life. Sin embargo, luego de que dicha compañía cerrara, se ubicó la tienda London París, fundada por Pedro J. Casterés y Juan Pedro Tapié.

A medida que el éxito de la tienda crecía acordaron con la compañía de seguros ocupar la totalidad de los pisos del edificio; en 1915 debieron ser construidos los primeros anexos situados sobre la calle Río Negro y en 1924, el edificio dejó de pertenecer a la aseguradora británica para a ser adquirido por el London París.

Desde allí en adelante las ampliaciones fueron continuas, y en la década del cincuenta la tienda alcanzó a ocupar seis pisos y dos subsuelos.

Dentro su propuesta el local contaba con secciones de sastrería para hombres, camisería, confecciones para señoras, bazar, perfumería y zapatería, artículos religiosos, de tapicería, de deportes, etc.

Otro producto emblemático de la tienda era un catálogo semestral que contenía una descripción detallada de los artículos a la venta con sus respectivos precios que era enviada de modo gratuito a cualquier hogar del interior del país.

Desde el momento de su inauguración la empresa obtuvo logros económicos remarcables, sin embargo, tras casi seis décadas de actividad, en 1966, el comercio cerró de forma definitiva. Según reportan las crónicas de la época los motivos detrás del cierre de la emblemática tienda tuvieron que ver con la presión fiscal, el aumento de costos en materias primas y leyes impositivas complejas de la época.

Más ahora en el tiempo, en el año 1995, se lleva a cabo la remodelación de la planta baja del edificio y en el año 2000, se restauran los pisos superiores.

En 2008, el inmueble fue vendido por la suma de US$ 700.000. Actualmente, en la planta baja y primer piso funciona una sucursal de la multinacional de comida rápida McDonald’s y sus pisos superiores son ocupados por oficinas corporativas.

El edificio que cambió de escenario al ritmo de cada época

Catálogo Centro de Fotografía

Aunque su aspecto actual difiere mucho de lo que fue, en la principal avenida capitalina también supo estar el Teatro 18 de Julio.

Esta construcción, inaugurada en la década de 1910, contaba con una fachada disruptiva, con una clara influencia modernista. Sin embargo, recoge la web especializada Montevideo Antiguo, tras más de 50 años de funciones el teatro dejó de abrir sus puertas para ser reformado y transformado en un cine, atendiendo a las nuevas demandas de la época.

Así, en el año 1959 abrió allí el Cine 18 de Julio con una modificación de la fachada del edificio y una sola sala con gran capacidad. En el año 1988 el lugar pasó a llamarse Nuevo 18 y nuevamente fue modificada su fachada, un cambio que generó polémica en la sociedad de aquella época ya que esta era plana y sin el atractivo que tenía en sus inicios.

Catálogo Centro de Fotografía

En el año 2000 el cine pasa a llamarse Cinemateca 18, sin embargo en 2018 Cinemateca dejó su antigua sala para mudarse a una nueva sede. Para la edición número 35 de su festival, hace aproximadamente, una década, la compañía realizó el mural de los “Santos del Cine” que permanece hasta hoy en día.

Hoy, según consigna El País, el edificio pertenece a una familia y la inmobiliaria ACSA es quien lo gestiona. Además, en su planta baja, funciona un supermercado Tata.