Aguinaldo de junio 2026 en Uruguay: cómo saber cuánto cobro, hasta cuándo se puede pagar y cómo se calcula

El aguinaldo de junio de 2026 deberá pagarse, como máximo, este martes 30 de junio . El beneficio, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC) , corresponde a todos los trabajadores dependientes del sector público y privado y equivale a una parte de las remuneraciones generadas durante el semestre.

Si querés saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo , el cálculo es sencillo, aunque el monto final dependerá de los descuentos legales.

Para conocer el monto del aguinaldo de junio , primero hay que calcular el valor nominal .

Calendario de pagos del aguinaldo para los estatales de la provincia de Buenos Aires

Aguinaldo: la guía definitiva para calcular cuánto te toca cobrar y las fechas clave que no podés olvidar

Sumá todas las remuneraciones nominales cobradas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026 . Se incluyen el sueldo, horas extras, comisiones y feriados pagos.

cobradas entre el . Se incluyen el sueldo, horas extras, comisiones y feriados pagos. No se toman en cuenta partidas que no se pagan en dinero, como tickets de alimentación, viáticos sin rendición o propinas.

partidas que no se pagan en dinero, como tickets de alimentación, viáticos sin rendición o propinas. Dividí el total entre 12. El resultado es el aguinaldo nominal que corresponde cobrar.

Un ejemplo: si durante el semestre un trabajador percibió $ 300.000 nominales entre salarios y otras partidas computables, el cálculo será: $ 300.000 ÷ 12 = $ 25.000

Ese será el aguinaldo nominal, sobre el que luego se aplican los descuentos correspondientes.

Qué descuentos tiene el aguinaldo

El monto que finalmente recibe el trabajador es inferior al nominal porque se descuentan los aportes personales obligatorios.

Los principales son:

15% de aporte jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS).

de aporte jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS). Entre 3% y 8% por concepto de Fonasa , según la situación familiar del trabajador.

por concepto de , según la situación familiar del trabajador. 0,125% correspondiente al Fondo de Reconversión Laboral.

¿El aguinaldo paga IRPF?

Sí, el aguinaldo está alcanzado por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero el descuento no suele realizarse directamente cuando se cobra el medio aguinaldo.

Esto ocurre porque los empleadores realizan durante el año un anticipo mensual equivalente al 6% sobre la base imponible del salario para cubrir el impuesto correspondiente al aguinaldo.

Posteriormente, en diciembre, se efectúa la liquidación anual del IRPF. En esa instancia se suman todas las remuneraciones del año, incluido el aguinaldo, y se determina el impuesto definitivo. Si el trabajador pagó de más mediante los anticipos mensuales, la Dirección General Impositiva (DGI) devuelve el excedente al año siguiente.

Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026

La legislación establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio y comprende las remuneraciones generadas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La segunda cuota deberá pagarse antes del 20 de diciembre e incluirá los ingresos obtenidos entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2026.