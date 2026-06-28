Tras la eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa para dar sus explicaciones finales: ¿cuándo y dónde será?

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este domingo a la tarde la convocatoria a una conferencia de prensa del director técnico de la selección de Uruguay , Marcelo Bielsa , quien comparecerá ante los medios de comunicación este martes 30 de junio a la hora 18 en las instalaciones del Estadio Centenario.

El entrenador argentino viaja este domingo desde Playa del Carmen, en donde aún permanecen algunos integrantes de la delegación uruguaya, y arribará a Montevideo el lunes de tarde.

En México todavía quedan futbolistas, dirigentes e integrantes del staff de la AUF, a quienes les coordinan vuelos de línea para su regreso a los países en los que residen o para Montevideo. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien trabaja en todos los detalles de la salida de jugadores y funcionarios, dejará el hotel cuando abandone la concentración el último integrante de la delegación y retornará directo a Uruguay .

La selección uruguaya fue eliminada el viernes y terminó en el lugar 37 entre 48 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El campeón de la Copa América con Uruguay que defendió a Fernando Muslera por la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

Mucha expectativa por Bielsa

La decisión de convocar a una conferencia de prensa fue acordada este domingo en el hotel en el que aún se encuentra parte de la delegación uruguaya y fue un pedido del entrenador.

Algo similar a lo que ocurrió en la fecha FIFA de noviembre pasado, tras la goleada 5-1 de EEUU en un amistoso ante los celestes.

Al regreso a Montevideo, Bielsa compareció durante más de una hora, en una profunda exposición ante los medios, recordada porque se definió como una persona "tóxica" para el grupo, y días después la AUF confirmó su continuidad en el cargo.

Los detalles de la conferencia de prensa

Todos los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que deseen realizar la cobertura presencial de la actividad deberán contar de manera obligatoria con su correspondiente AUF ID vigente.

Este sistema de registro digital e identificación será el único mecanismo válido para el ingreso a la sala de conferencias del estadio.

Para aquellos trabajadores de los medios que no puedan asistir al recinto o que se encuentren desempeñando tareas en el interior y exterior del país, así como para el público general que sigue de cerca el proceso de la celeste, la organización dispondrá de una cobertura accesible y directa.

Se confirmó que la totalidad del evento informativo será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de AUFTV.

De esta manera, las explicaciones futbolísticas y los conceptos de Bielsa tendrán un alcance global e inmediato para toda la parcialidad celeste.