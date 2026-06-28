Histórico y alarmante: Uruguay sella su peor posicionamiento en la historia de las Copas del Mundo; mirá en qué puesto final quedó

El cierre de la participación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 dejó un balance que excede lo estrictamente deportivo para transformarse en una crisis estadística sin precedentes. Tras la finalización de los encuentros correspondientes a los combinados eliminados en las fases iniciales, la oficialización del ordenamiento general confirmó la peor posición de la celeste desde que se tiene registro, quedando relegada a un inédito y doloroso escalón número 37.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El nuevo formato de la máxima cita del fútbol continental, ampliado a 48 seleccionados, dejó expuesta la debacle del combinado charrúa. Históricamente acostumbrado a pelear en los puestos de vanguardia o, en los peores escenarios, a mantenerse dentro del lote de los 30 mejores del planeta, el representativo oriental tocó fondo.

La tabla final de rendimiento situó a Uruguay en una zona de la clasificación que tradicionalmente correspondía a equipos de menor rodaje internacional, evidenciando una preocupante pérdida de competitividad.

Al analizar detalladamente la parte baja de la tabla, el panorama se vuelve aún más complejo para el fútbol uruguayo.

Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

Dolor en Venezuela: tras días de búsqueda tras el terremoto, encontraron muertos a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa finalizó su travesía mundialista por debajo de países como Irán (33°), Corea del Sur (34°), Turquía (35°) y Escocia (36°).

En contrapartida, la escasa diferencia de rendimiento apenas le alcanzó para superar a combinados como Arabia Saudita (38°), Chequia (39°), Nueva Zelanda (40°) y el organizador de la pasada edición, Qatar (41°).

El lote del fondo lo completan Curazao, Panamá, Jordania, Haití, Uzbekistán, Túnez e Irak, rivales ante los cuales, en otras épocas, Uruguay marcaba una distancia sideral.

Este puesto 37 no representa un simple tropiezo, sino un llamado de atención urgente para las estructuras del fútbol uruguayo.

La estadística final expone que la mística y la historia ya no bastan para sostenerse en la élite de un deporte globalizado.

Concluido el torneo, la necesidad de una profunda autocrítica y una reestructuración integral se vuelve imperiosa si se pretende devolver a la celeste al sitio de protagonismo que su rica tradición le demanda.