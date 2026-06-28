Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Histórico y alarmante: Uruguay sella su peor posicionamiento en la historia de las Copas del Mundo; mirá en qué puesto final quedó

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa enmarcó una de las más pálidas actuaciones en lo que fue su despedida del Mundial 2026

28 de junio de 2026 11:57 hs
La selección uruguaya ante España en el Mundial 2026

La selección uruguaya ante España en el Mundial 2026

Enzo Santos / FocoUy

El cierre de la participación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 dejó un balance que excede lo estrictamente deportivo para transformarse en una crisis estadística sin precedentes. Tras la finalización de los encuentros correspondientes a los combinados eliminados en las fases iniciales, la oficialización del ordenamiento general confirmó la peor posición de la celeste desde que se tiene registro, quedando relegada a un inédito y doloroso escalón número 37.

El nuevo formato de la máxima cita del fútbol continental, ampliado a 48 seleccionados, dejó expuesta la debacle del combinado charrúa. Históricamente acostumbrado a pelear en los puestos de vanguardia o, en los peores escenarios, a mantenerse dentro del lote de los 30 mejores del planeta, el representativo oriental tocó fondo.

Así quedó Uruguay en el listado de selecciones ya eliminadas del Mundial 2026

La tabla final de rendimiento situó a Uruguay en una zona de la clasificación que tradicionalmente correspondía a equipos de menor rodaje internacional, evidenciando una preocupante pérdida de competitividad.

Al analizar detalladamente la parte baja de la tabla, el panorama se vuelve aún más complejo para el fútbol uruguayo.

Dolor en Venezuela: tras días de búsqueda tras el terremoto, encontraron muertos a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa finalizó su travesía mundialista por debajo de países como Irán (33°), Corea del Sur (34°), Turquía (35°) y Escocia (36°).

En contrapartida, la escasa diferencia de rendimiento apenas le alcanzó para superar a combinados como Arabia Saudita (38°), Chequia (39°), Nueva Zelanda (40°) y el organizador de la pasada edición, Qatar (41°).

El lote del fondo lo completan Curazao, Panamá, Jordania, Haití, Uzbekistán, Túnez e Irak, rivales ante los cuales, en otras épocas, Uruguay marcaba una distancia sideral.

Este puesto 37 no representa un simple tropiezo, sino un llamado de atención urgente para las estructuras del fútbol uruguayo.

La estadística final expone que la mística y la historia ya no bastan para sostenerse en la élite de un deporte globalizado.

Concluido el torneo, la necesidad de una profunda autocrítica y una reestructuración integral se vuelve imperiosa si se pretende devolver a la celeste al sitio de protagonismo que su rica tradición le demanda.

Las más leídas

Medios de España afirman que la eliminación de Uruguay cambia el escenario que buscaba Barcelona con Ronald Araujo tras el Mundial 2026

Argentina 3-1 Jordania por el Mundial 2026: los de Scaloni siguen descubriendo nuevos niveles, golearon con suplentes y siguen alimentando el sueño

Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

Mundial 2026: Lionel Messi volvió a marcar, consiguió otro récord y se consolida como el máximo goleador en la historia

Temas

Uruguay Mundial 2026 selección uruguaya Marcelo Bielsa Histórico

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos