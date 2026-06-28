El campeón de la Copa América con Uruguay que defendió a Fernando Muslera por la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

La eliminación de la selección uruguaya Marcelo Bielsa en el Mundial de 2026 dejó un clima de profunda tensión y análisis crítico en el entorno del fútbol de Uruguay. La celeste no logró sortear con éxito la fase de grupos tras sufrir una ajustada derrota por 1-0 frente a España, encuentro que estuvo marcado por una infortunada acción del histórico arquero Fernando Muslera, quien quedó en el ojo de la tormenta al ser señalado por la opinión pública como el principal responsable del gol convertido por Álex Baena. Sin embargo, en medio de la ola de cuestionamientos, una voz de peso y con autoridad dentro de la historia reciente uruguaya como Andrés Scotti alzó la voz para brindarle un firme apoyo.

Scotti, exzaguero central y campeón de la Copa América con Uruguay en Argentina 2011, fue compañero durante muchos años en la última zona celeste con el arquero.

Andrés Scotti utilizó sus plataformas digitales para contrarrestar el ensañamiento. El exzaguero no solo intentó matizar el fallo técnico del golero, sino que valoró un gesto que para muchos fue motivo de más críticas: la decisión de Fernando Muslera de solicitar su sustitución en el entretiempo debido a que no se encontraba física ni anímicamente en condiciones óptimas para continuar bajo los tres palos.

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Para Scotti, la actitud del arquero lejos estuvo de ser un acto de debilidad. El exjugador de Nacional enfatizó que anteponer el bienestar del combinado nacional por sobre el orgullo individual es una muestra ineludible de grandeza.

"Gracias por estar e intentarlo. Sos humano y con un coraje poco común y admirable", indicó de forma tajante el exfutbolista en sus redes sociales con un video de fondo en el que Muslera realizaba atajadas enormes en otros momentos de la selección uruguaya.

En esa misma línea, Scotti enfatizó la hidalguía del arquero al agregar: "Dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir! Eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual", buscando llevar calma y reconocimiento a quien ha custodiado el arco celeste por más de una década.

El respaldo de Scotti resalta el enorme costo psicológico que afrontan los futbolistas en situaciones de máxima presión.

El puesto de arquero, históricamente catalogado como el más ingrato dentro de la cancha, suele penalizar los errores con la eliminación directa.

Mientras el combinado de Marcelo Bielsa asimila el golpe de quedarse fuera de los 32 clasificados a la ronda de dieciseisavos de final, las palabras del antiguo defensor intentan recordar que, por encima de los resultados y los tropiezos deportivos, prevalecen los valores de compañerismo, entrega y humanidad que forjaron la identidad de este proceso que comenzó con el Maestro Óscar Tabárez.

Aquí se puede ver el posteo de Andrés Scotti apoyando a Fernando Muslera: