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El dinero que se perdió de recibir la AUF de parte de la FIFA por la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026

El tempranero adiós de Uruguay de la Copa del Mundo, le pega directamente a las arcas de la Asociación

28 de junio de 2026 12:27 hs
Darwin Núñez, Sebastián Cáceres y Santiago Bueno sufren la eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026

Darwin Núñez, Sebastián Cáceres y Santiago Bueno sufren la eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026

FOTO: AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España el pasado viernes en el Estadio de Guadalajara y se privó de acceder de esa forma a los dieciseisavos de final. Tal solo con haber aguantado el 0-0 ante los españoles, o luego de recibir el 1-0, haber llegado al empate, le hubiera alcanzado para lograrlo.

De esa forma, Uruguay terminó en el peor puesto de su historia en una Copa del Mundo de la que participaron 48 equipos.

El dinero que se perdió de recibir la AUF por no clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) percibió una suma importante por el hecho de haber disputado la fase de grupos del Mundial 2026.

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La FIFA le otorgó US$10,5 millones por disputar sus tres partidos. A eso hay que sumando los US$ 2,5 millones por gastos de las delegaciones que entrega el máximo organismo rector del fútbol.

No obstante ello, el hecho de que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa no clasificara a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, complica a las arcas de la AUF.

Es que la Asociación, por esa eliminación, se perderá de recibir US$ 11 millones por la fase que comienza ya este domingo con el partido entre Sudáfrica vs Canadá.

Ni que hablar si hubiera seguido avanzando luego a octavos de final que ya hubieran sumado otros US$ 16,5 millones, y así seguiría aumentando los premios a medida de avanzar más aún de fase.

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