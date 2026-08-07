El campeón con la selección argentina que vuelve a Estudiantes de La Plata, será dirigido por el Cacique Medina y compañero de Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios

Joaquín Correa vuelve a Estudiantes de La Plata y firmó contrato con el presidente Juan Sebastián Verón

Estudiantes de La Plata sacudió el mercado de pases del fútbol argentino tras hacer oficial la reincorporación de Joaquín "Tucu" Correa. El atacante de 31 años retorna al club que lo vio nacer profesionalmente después de 12 años en el exterior, donde construyó una destacada trayectoria por Europa (Sampdoria, Sevilla, Lazio, Internazionale de Milán y Olympique de Marsella) y un reciente paso por Botafogo de Brasil.

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El regreso de Correa representa una incorporación de enorme jerarquía internacional para el fútbol argentino. El delantero formó parte del ciclo de la selección argentina conducido por Lionel Scaloni, conquistando dos títulos oficiales: la Copa América 2021 en Brasil y la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley.

Sin embargo, su historia con la albiceleste quedó marcada por un amargo episodio cuando, tras haber sido incluido en la nómina original para el Mundial Qatar 2022, una inoportuna lesión muscular lo dejó fuera de la lista definitiva apenas días antes del debut en el torneo que terminaría consagrando a sus compañeros.

El Tucu Correa será compañero de uruguayos y dirigido por el Cacique Medina El retorno del Joaquín "Tucu" Correa a Estudiantes de La Plata potencia de manera directa el plantel conducido técnicamente por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina, quien asumió la conducción del equipo platense con la mirada puesta tanto en el plano local como en la fase decisiva de la Copa Libertadores.