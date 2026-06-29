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"No tiene ni pie ni cabeza": Marcelo Bielsa llegó a Uruguay y Jorge Giordano habló sobre las versiones de la relación del entrenador con los jugadores en el Mundial 2026

El director de selecciones habló sobre las versiones del pedido de un cambio táctico de los jugadores al DT y de la última charla del seleccionador con el grupo

29 de junio de 2026 8:29 hs
Marcelo Bielsa y Gustavo Mariosa, seguridad de la AUF

Marcelo Bielsa y Gustavo Mariosa, seguridad de la AUF

Foto: AFP

La delegación de la selección uruguaya en la que venía el entrenador Marcelo Bielsa llegó este lunes en la madrugada a Montevideo luego de la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Quien sí habló con los medios presentes fue Jorge Giordano, el director de selecciones de la AUF, quien se refirió a las versiones que trascendieron sobre la relación de Bielsa y los futbolistas de Uruguay en el Mundial.

“Sinceramente no sé lo que salió hacia afuera, sé que, porque no lo leo, sé que alguien levantó que los jugadores le habían pedido al entrenador jugar de una manera, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza en ningún punto de vista”, comentó.

Tras la eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa para dar sus explicaciones finales: ¿cuándo y dónde será?

Por separado y con una charla con Bielsa en el medio: así fue la partida de la selección uruguaya de Playa del Carmen, tras la eliminación del Mundial 2026

Jorge Giordano en conferencia de prensa

Jorge Giordano en conferencia de prensa

También se refirió a los entrenamientos y a la modalidad del rosarino de dividir en dos los grupos para practicar. “Después, que le habían pedido entrenar en un grupo solo y que querían una charla sola. Sí, los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió porque era un momento en que necesitábamos estar todos juntos y fue lo único que plantearon los futbolistas”, reconoció.

“Eso también es falso”

Giordano fue consultado por si existió una charla del entrenador con los jugadores, luego de la eliminación, en la que les manifestó a los jugadores que lo habían dejado solo en el Mundial.

“Eso también es falso”, dijo. “Y no fue una charla con los referentes, sino con todos los futbolistas y con todas las áreas. Primero con los futbolistas, después con todas las áreas”.

El director de selecciones negó que Bielsa haya manifestado que lo dejaron solo.

“No. Si ustedes siguen el proceso de Bielsa y tenemos que retrotraernos a la Copa América, ustedes si revisan eso verán la defensa que él hizo de los futbolistas. Y en cada una de sus conferencias nunca expuso a ningún futbolista. No es la manera. Más allá de que hayamos perdido y que parece que todo está mal, tampoco se puede decir de una persona, con una trayectoria intachable, esas cosas”, agregó.

“Yo creo que sí que tenemos responsabilidades, que estamos tristes, que somos responsables. Como dije anteriormente, tengo una parte muy importante de esa responsabilidad”, agregó Giordano.

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