Por separado y con una charla con Bielsa en el medio: así fue la partida de la selección uruguaya de Playa del Carmen, tras la eliminación del Mundial 2026

La selección uruguaya ya se fue del hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , México, tras la eliminación del Mundial 2026 , luego de caer 1-0 ante España en la última fecha de la fase de grupos el pasado viernes en Guadalajara.

El último día de la celeste en México comenzó con la mala noticia de la confirmación de la rotura de ligamentos cruzados de Manuel Ugarte , que se lesionó en la jugada del gol de España. Este sábado se había realizado una resonancia en Playa del Carmen, y el diagnóstico final fue comunicado este domingo.

En las horas siguientes tanto el plantel como el resto de la delegación comenzó a irse en distintos vuelos de línea , como adelantó la AUF este sábado.

"El trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno", explicó la Asociación en un comunicado, en el que marcó que la mayoría de los jugadores viajó " directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes".

La AUF comunicó que no hubo cambio de planes y cómo retornarán los futbolistas de la selección uruguaya tras la eliminación del Mundial 2026

El campeón de la Copa América con Uruguay que defendió a Fernando Muslera por la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

Antes de que comenzaran las partidas, el entrenador Marcelo Bielsa y el plantel de la selección tuvieron una charla final en el hotel, la última del DT al frente de la celeste.

Distintas fuentes indicaron que la relación entre el técnico y el plantel ya venía dañada, y prácticamente no había comunicación. Incluso, los jugadores le habían admitido a Bielsa que no existía un "entendimiento" con él.

El entrenador, que el martes brindará una última conferencia de prensa como DT de la selección en Montevideo, partió junto a gran parte de la delegación externa al plantel cerca del mediodía de Cancún. Llegarán a Uruguay el lunes. Los jugadores, en tanto, fueron partiendo en las horas siguientes en varios vuelos comerciales.

Fuentes indicaron que a las 17:00 de México (20:00 de Uruguay) apenas quedaban un puñado de integrantes de la delegación en el hotel, en el que Uruguay pasó 18 días mientras estuvo en el Mundial, pero ningún jugador.