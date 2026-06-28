Canadá, ganador del grupo B del Mundial 2026, y Sudáfrica, segundo de la serie A, se enfrentan este domingo en Los Ángeles, en el arranque de los 16avos de final del certamen. El ganador seguirá pasando a octavos y el perdedor quedará eliminado.
Canadá vs Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026: los canadienses fueron más incisivos en el primer cruce de 16avos de final, pero están empatados
Comienza la hora de la verdad en el Mundial 2026 y los 32 mejores empezarán a disputar los playoffs rumbo al título