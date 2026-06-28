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Canadá vs Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026: los canadienses fueron más incisivos en el primer cruce de 16avos de final, pero están empatados

Comienza la hora de la verdad en el Mundial 2026 y los 32 mejores empezarán a disputar los playoffs rumbo al título

28 de junio 2026 - 15:59hs
Oswin Appollis y Nathan Saliba

Oswin Appollis y Nathan Saliba

Foto: Patrick T. Fallon/AFP
Hincha de Canadá

Hincha de Canadá

Foto: Harry How/Getty Images/AFP

EN VIVO

Canadá, ganador del grupo B del Mundial 2026, y Sudáfrica, segundo de la serie A, se enfrentan este domingo en Los Ángeles, en el arranque de los 16avos de final del certamen. El ganador seguirá pasando a octavos y el perdedor quedará eliminado.

El vencedor será rival en esa instancia del que gane entre Países Bajos y Marruecos.

Las estadísticas del partido

Las llaves de los playoffs del Mundial 2026

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