La otra bronca de España con Uruguay por la lesión de Yeremy Pino, marcado por Rodrigo Bentancur: mirá el diagnóstico

Yeremy Pino, futbolista de la selección española, se sometió a pruebas radiológicas el sábado y en las últimas horas, las mismas descartaron una rotura de clavícula, producida por una mala caída en el partido frente a Uruguay por el Mundial 2026 , aunque sí desvelaron un “esguince acromioclavicular”.

Los resultados de las pruebas no le descartan para lo que resta de Mundial, tal y como se temía al principio, a expensas de hasta dónde llegue España en el torneo.

El esguince acromioclavicular se trata de una lesión de los ligamentos que unen la clavícula con la parte superior del omóplato, en la zona del hombro. En el caso de Yeremy Pino, del hombro izquierdo, en el que lleva un cabestrillo desde que salió del terreno de juego contra Uruguay .

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Un Yeremy Pino que debutó en un Mundial frente a Arabia Saudita, cuando salió al terreno de juego tras el descanso, tras ser convocado en Qatar 2022 y no tener minutos. Además, fue también revulsivo para Luis de la Fuente ante Uruguay para dar frescura a las bandas, pero acabó el partido lesionado.

Una mala caída sobre el hombro izquierdo en el minuto 87, provocada por la fuerte y comprometida marca de Rodrigo Bentancur, le provocó a Yeremy Pino los problemas en el hombro que, tras la alarma inicial, las pruebas radiológicas en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, descartaron el peor de los escenarios, una fractura de clavícula que le hubiera dejado fuera del torneo.

Por ello, el futbolista de la selección española y de Crystal Palace continuará en la concentración de la selección española, ya que su presencia de nuevo como parte del equipo no está descartada. Será su evolución y cómo de lejos llegue España en el torneo la que lo determine.

En sus redes sociales, este sábado, el extremo Nico Williams, acusó a Nicolás De La Cruz, de provocarle una lesión muscular, luego de una infracción de atrás en la que el volante uruguayo fue correctamente amonestado por entrada temeraria.

EFE