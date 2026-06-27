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Medios de España afirman que la eliminación de Uruguay cambia el escenario que buscaba Barcelona con Ronald Araujo tras el Mundial 2026

El zaguero y capitán de los catalanes, no jugó ni un minuto en la Copa del Mundo, tal como había sucedido en Qatar 2022

27 de junio de 2026 17:26 hs
Ronald Araujo en la práctica de Barcelona

Ronald Araujo en la práctica de Barcelona

La situación de Ronald Araujo de no poder jugar con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en este Mundial 2026 que ya se terminó para el conjunto celeste tras la derrota ante España por 1-0 en el Estadio de Guadalajara, cambia los planes que tenía Barcelona para con su capitán.

Para la mayor parte de la prensa mundial, la "temprana" eliminación de Uruguay es una "sorpresa" y el "mayor fracaso" de esta competencia que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Lo que dicen los medios españoles de Ronald Araujo

El diario deportivo Sport de Barcelona, titula este sábado que "Uruguay cambia el escenario del Barça con Araujo".

Las duras críticas de Diego Lugano a Marcelo Bielsa tras la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

El polémico gesto de Federico Valverde cuando fue sustituido por Marcelo Bielsa a los 56 minutos de la derrota ante España en el Mundial 2026; mirá el video

Y añade ya en la nota: "Antes del Mundial, en Barcelona había una idea clara con Ronald Araujo: que el torneo sirviera para revalorizar al central uruguayo. Sin embargo, la eliminación de Uruguay en la fase de grupos ha cambiado por completo el escenario. El defensa blaugrana se despide de la Copa del Mundo sin haber disputado un solo minuto y sin la oportunidad de reivindicarse en el mayor escaparate del fútbol internacional".

Asimismo, más adelante expresa que "la temprana despedida de Uruguay tampoco es una buena noticia para los planes iniciales del Barça con el charrúa. En los despachos blaugranas se confiaba en que el Mundial sirviera para volver a poner el foco sobre Ronald Araujo después de una temporada complicada".

"La intención no era venderlo sin más, y es que desde el Camp Nou se respetará la decisión del central, que ahora mismo es la de seguir en la entidad culé con quien tiene contrato hasta el verano de 2031. No obstante, un buen Mundial hubiera sido sinónimo de mejorar la percepción en clave mercado, donde todavía tiene cartel, pero también a nivel deportivo dentro del mismo vestuario, en el que al uruguayo le espera una situación complicada", informa el medio catalán.

El técnico de Barcelona, Hansi Flick, "tendrá una papeleta importante para encontrar un hueco en la rotación en defensa para el capitán (Ronald Araujo), que tendrá el reto de convencer al alemán en la pretemporada atípica de los blaugrana. Tras perder la oportunidad del Mundial, el stage en Escocia (el lugar en el que realizará el club la pretemporada) deberá ser su punto de inflexión".

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