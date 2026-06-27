Venezolana en Uruguay está buscando a cinco familiares con los que perdió el contacto luego del terremoto

Germary Rebolledo, una venezolana de 44 años radicada en Uruguay, está buscando a cinco familiares con los que perdió contacto luego de los terremotos del miércoles en el país caribeño.

La mujer vive con su esposo en Montevideo desde 2019 , cuando migraron de su país natal en medio de las malas condiciones políticas y económicas . Pero varios de sus allegados se quedaron allí y ahora parte de su familia está desaparecida .

Están buscando a la hermana de su esposo y a su familia, que se habían hospedado en un edificio de La Guaira "porque iban a salir de viaje" antes de los terremotos. Esta zona fue una de las más afectadas por los sismos al punto que la construcción en cuestión fue derrumbada completamente.

Concretamente buscan a Yusbeilin Martínez y a su esposo Luis Sulbaran , junto a sus hijos Camilo Sulbaran e Ivanna Sulbaran de 13 y ocho años respectivamente. También buscan a la tía del cuñado de Germany, la doctora Elisa Sciamanna . Como Germany, estas personas en realidad son de la ciudad de Maracay (estado de Aragua), pero se encontraban en uno de los epicentros del sismo cuando aconteció el desastre natural.

Búsqueda de desaparecidos en Venezuela

"Es el edificio que está totalmente derrumbado", contó Germany en diálogo con El Observador. Agregó que no tiene información certera y que no ha podido entrar maquinaria para buscar en los escombros debido a que "estaba latente" que el edificio de al lado también "se derrumbara".

"Lo que necesitamos es voluntarios, porque tienen que mover todos los escombros para sacar a las personas y los voluntarios, no pueden usar maquinarias. Los que están allí intentado sacar los escombros son familiares y amistades. No hay ningún tipo de rescate ni de autoridad o personal de rescate", añadió.

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Los residentes de la zona casi no tienen internet. "Se cayeron las antenas, cortaron los servicios de agua y de gas. Lo que se es que pusieron cerca de la zona fue una repetidora de wifi pero que es muy débil", según contó.

"Hemos cargado las fotos de nuestros familiares en todas las páginas que han abierto a nivel de difusión en Venezuela. En todos hemos puesto las fotos de nuestros familiares para buscar cualquier información", agregó Germany.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 generaron más de 900 muertos y más de 3.300 heridos, principalmente en la zona de Caracas y el estado de La Guaira. "No sabemos nada y seguimos con la esperanza de que nuestra familia este viva. Por eso lo seguimos buscando. Estoy pidiendo que por favor nos ayuden a solicitar voluntarios y a difundir las imágenes de ellos que los estamos buscando", agregó la venezolana, quien además es ciudadana uruguaya.

Germany y su esposo eligieron Uruguay para migrar porque era un país "más estable". La mujer se dedica a tareas administrativas mientras estudia la carrera de Administración en la Facultad de Economía. En Venezuela había conseguido ser técnica superior universitaria en Ciencias Fiscales.

Decenas de voluntarios se concentraron este sábado en la embajada venezolana en Uruguay, donde está funcionando un centro de acopio en el que se está centralizando todas las donaciones para enviar al país caribeño.