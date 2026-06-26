"Es muy prematuro para decir que hay uruguayos desaparecidos", afirmó cónsul uruguayo en Venezuela tras los terremotos

El cónsul de Uruguay en Venezuela , Fernando Sotelo, afirmó que, por el momento, no tienen información de uruguayos heridos o fallecidos tras los terremotos que ocurrieron en el país caribeño el miércoles.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 900 muertos y unos 3.300 heridos. El sismo ocasionó la caída de cientos de edificios y problemas en las telecomunicaciones. Uno de los estados que más sufrió la tragedia fue el costero de La Guaira y en su capital se tiene registro de que viven, por lo menos, 14 uruguayos .

" Es muy prematuro para decir que hay uruguayos desaparecidos . Hay que esperar el paso de las horas", dijo el cónsul este viernes en una comunicación vía Zoom que mantuvo con el canciller Mario Lubetkin y con periodistas en el ministerio.

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"No podemos afirmar que haya uruguayos desaparecidos. En este momento no tenemos la certeza de que el intento de comunicarnos con ellos haya sido fructuoso porque no tienen línea y no tienen cómo comunicarse", agregó Sotelo. "Aquellos uruguayos que no hemos podido contactar pueden estar incomunicados por motivos tecnológicos o porque no hay posibilidad de llegar a ellos de manera física", según el diplomático.

Pero desde el consulado sí se pudieron comunicar con otros uruguayos de la zona. "De esos ciudadanos el 70% nos ha contactado para decirnos que están bien", contó y aseguró que "el 80% de esa zona está sin comunicación", por lo que se han utilizado distintas vías.

Las cifras oficiales indican que hay "3.500 o 4.000" uruguayos en Venezuela, pero entienden que podrían ser más debido a que "muchos de ellos después de varios años en Venezuela no se registran en la embajada" y que además hay "una tanda nueva de uruguayos, hijos y nietos de uruguayos que han sacado la documentación en los últimos tiempos y se incorporan a esta lista".

En estos momentos el país caribeño está priorizando las tareas de búsqueda y rescate. Sobre enviar ayuda a este país, el canciller Lubetkin afirmó que "no se trata de enviar ayuda por enviar ayuda". "Hoy lo que se necesita son expertos en el área de emergencia de terremotos y de ese punto de vista no tenemos ese perfil", dijo el ministro.

El cónsul aseguró que "buena parte del país no está accediendo a los medios de comunicación" y afirmó que reciben consultas de uruguayos que no se pueden contactar con sus allegados en ese país. El diplomático contó que son 400 los edificios que colapsaron y que aún hay miedo a futuras réplicas.

Además "hay 13 hospitales que fueron seriamente afectados que obviamente continúan trabajando en las áreas que pueden trabajar".

El diplomático dio estas informaciones desde su celular vía zoom en su casa en Venezuela debido a que el edificio en que funcionan sus oficinas también está dañado. "El consulado y la embajada están en un barrio que se llama los Palos Grandes (este de Caracas) que es uno de los más dañados".

El edificio "está bien, tiene daños a nivel interno", en el lugar "se cayeron los muebles y equipos informáticos, pero el edificio está bien. "No presenta compromiso desde el punto de vista de la habitabilidad. Tampoco se ha recibido ningún tipo de advertencia sobre el poder a comenzar a trabajar en él", aseguró el jerarca.