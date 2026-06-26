Celac manifiesta "pleno apoyo" en asistencia, rescate y recuperación de Venezuela tras doble terremoto

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( Celac ) , cuya presidencia pro tempore ejerce este año Uruguay , emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con Venezuela tras los terremotos registrados esta semana, que afectaron especialmente la zona costera norte del país.

En la declaración, difundida este viernes, la Celac manifestó su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela ante los "devastadores sismos" ocurridos el miércoles 24 de junio y lamentó las consecuencias que dejaron en distintas regiones del territorio venezolano.

El bloque regional expresó su " profundo pesar por la pérdida de vidas humanas ", transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y extendió su solidaridad a las personas y familias afectadas por el desastre natural.

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Asimismo, la Celac manifestó su " pleno apoyo " a las tareas de rescate, asistencia y recuperación que se desarrollan en las zonas afectadas y señaló que sus Estados miembros están dispuestos a colaborar, tanto de manera individual como colectiva, en todo aquello que esté a su alcance.

Finalmente, el organismo afirmó que continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación humanitaria y reiteró su "más profunda solidaridad" con Venezuela, así como su disposición a acompañar al país durante el proceso de recuperación.

Uruguay ofreció ayuda tras los devastadores terremotos

Antes del pronunciamiento de la Celac, el presidente Yamandú Orsi había expresado la solidaridad de Uruguay con Venezuela y puesto a disposición del gobierno de ese país la colaboración que considere necesaria ante la emergencia.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señaló que Uruguay “sigue con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente”.

La Cancillería informó además que la Sección Consular de Uruguay en Venezuela mantiene contacto con la comunidad uruguaya residente en ese país para verificar su estado de salud y difundió un número de emergencia para los compatriotas.

“El gobierno uruguayo se pone a disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano”, concluyó el comunicado oficial.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el momento no hay ciudadanos uruguayos entre las víctimas de los terremotos.