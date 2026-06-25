Terremoto en Venezuela: el mensaje que publicó uno de los venezolanos que integra la Selección de Panamá

Mientras integra el cuerpo técnico de Panamá en el Mundial 2026, el venezolano Daniel Blanco utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del terremoto que afectó a Venezuela en las últimas horas.
El exfutbolista y entrenador compartió una breve historia en Instagram que rápidamente fue replicada por seguidores y medios de su país.
"En mis oraciones"
@danielblanco8 (Instagram)
A través de una publicación en la red social de Meta, Daniel Blanco difundió una imagen relacionada con el sismo que sacudió distintas zonas de Venezuela y acompañó el contenido con un breve mensaje: "En mis oraciones".
La frase fue interpretada como una muestra de apoyo a las personas afectadas por el movimiento telúrico, que generó preocupación tanto dentro como fuera del país. Aunque actualmente desarrolla su carrera profesional en Panamá, Blanco mantiene un fuerte vínculo con Venezuela, donde nació y dio sus primeros pasos en el fútbol.
Blanco forma parte del cuerpo técnico de la selección panameña que participa en el Mundial 2026. El caraqueño se desempeña como segundo asistente del entrenador Thomas Christiansen y es uno de los venezolanos que integran alguna de las delegaciones presentes en la Copa del Mundo.
Su recorrido profesional incluye etapas como futbolista, analista de video y entrenador, hasta incorporarse al proyecto de la selección panameña. Gracias a esa trayectoria logró llegar a la máxima competencia internacional de selecciones.