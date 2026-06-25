Terremoto en Venezuela: el mensaje que publicó uno de los venezolanos que integra la Selección de Panamá

Mientras integra el cuerpo técnico de Panamá en el Mundial 2026 , el venezolano Daniel Blanco utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del terremoto que afectó a Venezuela en las últimas horas.

El exfutbolista y entrenador compartió una breve historia en Instagram que rápidamente fue replicada por seguidores y medios de su país.

A través de una publicación en la red social de Meta, Daniel Blanco difundió una imagen relacionada con el sismo que sacudió distintas zonas de Venezuela y acompañó el contenido con un breve mensaje: "En mis oraciones".

La frase fue interpretada como una muestra de apoyo a las personas afectadas por el movimiento telúrico, que generó preocupación tanto dentro como fuera del país. Aunque actualmente desarrolla su carrera profesional en Panamá , Blanco mantiene un fuerte vínculo con Venezuela, donde nació y dio sus primeros pasos en el fútbol.

Uruguay vs España: lo que dice la Inteligencia Artificial para el crucial partido de este viernes por el Mundial 2026

VIDEO | Tragedia en México tras festejos por Mundial 2026: un conductor atropella a varias personas y deja decenas de heridos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Blanco (@danielblanco8)

Blanco forma parte del cuerpo técnico de la selección panameña que participa en el Mundial 2026. El caraqueño se desempeña como segundo asistente del entrenador Thomas Christiansen y es uno de los venezolanos que integran alguna de las delegaciones presentes en la Copa del Mundo.

Su recorrido profesional incluye etapas como futbolista, analista de video y entrenador, hasta incorporarse al proyecto de la selección panameña. Gracias a esa trayectoria logró llegar a la máxima competencia internacional de selecciones.