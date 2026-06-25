VIDEO | Tragedia en México tras festejos por Mundial 2026: un conductor atropella a varias personas y deja decenas de heridos

Las celebraciones por la victoria de México ante República Checa en el Mundial 2026 terminó con escenas de tensión en Cabo San Lucas , estado de Baja California Sur , cuando un conductor atropelló a un grupo de personas que festejaba en la vía pública.

El hecho dejó al menos 17 heridos y derivó en la detención del automovilista, según informó el portal Milenio y el Ayuntamiento de Los Cabos .

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias de la ciudad turística. Videos difundidos en redes sociales muestran a un vehículo negro rodeado por simpatizantes de la "Tri" antes de avanzar entre la multitud.

De acuerdo con la información preliminar difundida por el Ayuntamiento de Los Cabos , el conductor circulaba por una zona ocupada por cientos de hinchas que celebraban el triunfo de la selección mexicana cuando quedó rodeado por un grupo de personas. Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo aceleró y avanzó sobre la multitud.

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El portal AS México informó que el hecho se produjo en el cruce del Paseo de la Marina y la avenida Ignacio Zaragoza. Según los primeros reportes, 17 personas fueron atropelladas, diez sufrieron lesiones de distinta consideración y una de ellas permanecía en estado grave debido a un traumatismo craneoencefálico.

Tras el impacto, el automóvil recorrió varios metros antes de detenerse. Testigos y agentes de seguridad retuvieron al conductor hasta la llegada de los servicios de emergencia y de la policía local.

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros de salud de la región para recibir atención médica. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de los heridos.

Ayuntamiento de Los Cabos Facebook

El presidente municipal interino de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que el municipio brindará apoyo a las personas afectadas y a sus familias mientras avanza la investigación.

Por su parte, el conductor también resultó lesionado durante el incidente y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad mientras se determina su responsabilidad en los hechos.

Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales . Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026

El atropello en Cabo San Lucas ocurrió apenas días después de otro episodio similar registrado en la ciudad de Chihuahua, donde varias personas también resultaron heridas durante los festejos por una victoria de México en la fase de grupos del Mundial 2026.