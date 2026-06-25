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Uruguay vs España: lo que dice la Inteligencia Artificial para el crucial partido de este viernes por el Mundial 2026

La IA pronostica un "partido intenso" y dijo que tiene una "clara favorita" para el Uruguay vs España de este viernes

25 de junio de 2026 12:57 hs
Lamine Yamal y Federico Valverde

Lamine Yamal y Federico Valverde

Foto: AFP

Uruguay vs España se enfrentan este viernes a las 21:00 por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, partido en el que la celeste busca un resultado que le permita avanzar a la siguiente fase de dieciseisavos de final.

La roja lidera con 4 puntos, la selección uruguaya la sigue con 2, mientras que Cabo Verde también tiene 2 y Arabia Saudita cierra con 1 unidad.

Lo que dice la Inteligencia Artificial (IA) para Uruguay vs España

Referí consultó a Grok, la IA de X, sobre su pronóstico para el partido.

“España es clara favorita y debería ganar, probablemente por 1-2 o 2-1 (o similar). Uruguay puede complicarlo, pero la calidad y el momento de La Roja parecen superiores”, señaló.

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España vs Cabo Verde

España vs Cabo Verde

"Contexto actual (Grupo H, antes de la última fecha):

España: 4 puntos (1 victoria, 1 empate), +4 en diferencia de goles. Ya casi clasificada y busca el primer puesto.

Uruguay: 2 puntos (2 empates). Necesita ganar para asegurar el pase (un empate podría alcanzar según el otro partido, pero es riesgoso).

El partido se juega el 26 de junio de 2026 en el Estadio Akron (Guadalajara, México), última fecha de la fase de grupos.

¿Por qué España es favorita?

Calidad superior: Plantel más profundo, con talento joven (Lamine Yamal, etc.) y experiencia. Han mostrado solidez defensiva y capacidad goleadora (ej. 4-0 vs Arabia Saudita).

Momento: España llega con mejor forma y sistema más consolidado bajo Luis de la Fuente. Uruguay ha empatado sus dos partidos (vs Arabia y Cabo Verde) y no ha convertido en ataque lo esperado, a pesar de tener jugadores como Valverde, Darwin Núñez o Bielsa en el banco.

Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Historial y predicciones:

España no ha perdido contra Uruguay en partidos recientes. La mayoría de previews y casas de apuestas dan a España como clara favorita (alrededor de 1.50-2.00), con pronósticos comunes de victoria por la mínima o con goles.

Uruguay es un equipo duro, físico, con buena defensa y capaz de contraatacar (estilo Bielsa). En un Mundial pueden dar la sorpresa, especialmente si aprovechan pelotas paradas o errores españoles. Pero sus dos empates muestran que les está costando generar y definir.

Escenarios probables:

Victoria España (más probable): Clasifican primeros. Uruguay quedaría en riesgo de eliminación (depende del Cabo Verde vs Arabia).

Empate: España casi seguro clasifica; Uruguay tendría que rezar por el otro resultado.

Victoria Uruguay: Sorpresa grande, pero les daría vida para octavos.

Mi predicción: Uruguay 1-2 España. Partido intenso, con Uruguay presionando al principio y España imponiéndose con su talento en la segunda mitad”.

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