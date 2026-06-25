Alex Baena sobre Federico Valverde: "A lo mejor tiene cierta fijación conmigo"; mirá lo que dijo antes del Uruguay vs España al recordar su caso por el que casi deja el fútbol

El volante de la selección española, Alex Baena , habló en la previa del partido ante Uruguay de este viernes a las 21:00 por el Mundial 2026 y fue consultado por su rivalidad con Federico Valverde , con quien tuvo un cruce tras un Real Madrid vs Villarreal de LaLiga en 2023.

En una entrevista, le preguntaron al mediocampista que hoy defiende a Atlético de Madrid si lo tensaba jugar ante el uruguayo este viernes.

“No... Por lo visto le tensa un poco más a él", respondió a 'El Partidazo de COPE'.

Además, le dijeron que se iban a tener que dar la mano en la previa. “Siempre los dos hemos sido respetuosos y siempre nos hemos dado la mano antes de los partidos”, comentó.

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El partido de Federico Valverde en el empate entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026: cambios constantes de rol, el lamento por el gol anulado y otra actuación irregular

También le recordaron que en el último partido que jugaron el uruguayo fue expulsado por una entrada ante Baena, a lo que le peguntaron si creía que Valverde tenía una fijación con él.

"A lo mejor Valverde tiene cierta fijación conmigo. Como nunca se le he preguntado si sigue teniendo rencor o ha perdonado... A lo mejor sí, o a lo mejor fue un lance del juego. No lo sé. Yo viendo la acción pienso que fue un poco más fijación que otra cosa, pero es verdad que el fútbol como pasa tan rápido todo... Si hubiese sido otro compañero hubiese pasado lo mismo", dijo.

La opinión de Álex Baena sobre su reencuentro con Valverde



"Fue un poco más fijación que otra cosa"



La entrevista completa, este jueves a las 23:30h, en @partidazocope



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Baena también señaló que no es de hablar con Valverde no con otros jugadores en la cancha. “No soy mucho de hablar en el campo, si lo conozco o no”, señaló.

Amenazas por las que casi deja el fútbol

Baena también confesó que estuvo muy cerca de dejar el fútbol tras el episodio con Federico Valverde.

“Eso marcó un antes y un después, fue un momento en el que casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó”, señaló. “Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí, pero justo cuando iba a dejarlo, Luis De la Fuente me convocó por primera vez (a la selección española), y ahí fui remontando poco a poco. Fue un punto de inflexión que gracias a mi familia y al psicólogo que tenía de hace tiempo pude remontar”, dijo.

El volante español señaló que el asunto fue grave. “Lo de las redes sociales, las críticas, amenazas de muerte a mí y a mi familia, encender la tele y ver mi cara... Yo llevaba en Primera división año y medio. Era la primera vez que tenía tanta repercusión a nivel mundial, porque es el Real Madrid. Fue el primer caso que me dolió mucho”.

La dura confesión de Baena



"Casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó con Valverde"



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Consultado por si era rencoroso, dijo: “Te dría que ante sí, ahora lo soy muchísimo menos. He perdonado desde hace mucho tiempo", explicó.

El cruce de Valverde y Baena en 2023

Luego del partido que Villarreal le ganó 3-2 a Real Madrid en abril de 2023, Valverde esperó en el estacionamiento a Baena y lo agredió de un puñetazo.

Luego de la agresión Valverde fue denunciado en la justicia por Baena.

Alex Baena reapareció tras el incidente con Valverde El Chiringuito

Desde el entorno del futbolista uruguayo se informó que la reacción del volante se debió a un comentario fuera de lugar sobre el embarazo de su esposa Mina Bonino que le hizo el español durante un partido anterior.

Según dijeron desde el entorno de Valverde explicaron al diario Marca de Madrid, "en el partido de Copa del Rey, Baena le pegó una patada a Fede y le dijo: 'llora ahora que tu hijo no va a nacer'. Eso quedó ahí, pero hoy le dijo otra cosa parecida y Fede se calentó. Por eso, le esperó en el parking... y le dijo que con la 'familia no se metía"'. Y pasó lo que pasó".

Baena denunció a Valverde ante la Policía

Por su parte, Baena negó rotundamente que le haya hecho ese comentario. "Es totalmente falso que yo dijera eso", comentó.

Ambos futbolistas han mantenido cierta tensión en sus cruces posteriores y ahora volverán a verse las caras en el Mundial 2026, en un partido en el que Valverde deberá ser clave en una selección uruguaya que está más complicada que España.