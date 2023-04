El técnico de Alex Baena habló sobre el caso Federico Valverde y fue categórico

El técnico de Villarreal, Quique Setién, fue consultado este viernes por el incidente que tuvo el jugador de Real Madrid Federico Valverde con su dirigido Alex Baena.

Luego del partido que Villarreal le ganó 3-2 a Real Madrid, Valverde esperó en el estacionamiento a Baena y lo agredió de un puñetazo.

Un periodista le consultó a Setién sobre el hecho y su respuesta fue terminante:

"De este tema ya está todo hablado, ya le he dicho al jugador lo que le tenía que decir, es un tema que está donde está, no hay nada más que decir. No quiero volver a hablar de este tema y nadie del club debería hablar de este tema. Está zanjado y hay que esperar a la justicia", manifestó Setién en conferencia de prensa.

🎙️🟡Quique Setién "solamente habla de fútbol", no del tema Baena-Valverde: pic.twitter.com/SLqkIGj20E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2023

Luego de la agresión Valverde fue denunciado en la justicia por Baena.

Desde el entorno del futbolista uruguayo se informó que la reacción del volante se debió a un comentario fuera de lugar sobre el embarazo de su esposa Mina Bonino que le hizo el español durante un partido anterior.